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'Işık hadisesi'ni izlemek için sabah namazında bir araya geldiler

Buğra Coşkun Buğra Coşkun
YAŞAM  | 23.09.2019 07:44 | Son Güncelleme

Siirt'in Tillo ilçesinde, 255 yıl önce İbrahim Hakkı Hazretleri'nin yaptırdığı düzenek sayesinde güneşin ilk ışınlarının hocası İsmail Fakirullah Hazretleri'nin başucunu aydınlattığı hadise ilgiyle izlendi.

Siirt Valiliği himayesinde Tillo Kaymakamlığı ve Tillo Belediyesince ilçe meydanında düzenlenen etkinlik, İl Müftüsü Ahmet Altıok'un Kur'an-ı Kerim tilaveti ve ilahilerle başladı.

Sabah namazının ardından bir araya gelen vatandaşlar, Erzurumlu İbrahim Hakkı Hazretleri'nin hocası İsmail Fakirullah'ın vefatı üzerine "Hocamın başucuna doğmayan güneşi neyleyim?" diyerek 255 yıl önce türbesinde yaptırdığı düzenekle güneşin ilk ışınlarının hocasının başucunu aydınlattığı "ışık hadisesi"ni izlemek için tekbir ve salavatlar getirerek güneşin doğmasını bekledi.

Güneşin doğmasıyla saat 06.18'de gerçekleşen ve 5 dakika süren hadiseyi vatandaşlar meydanda kurulan dev ekrandan takip ederken Vali Ali Fuat Atik, AK Parti Siirt Milletvekili Osman Ören, Siirt Barosu Başkanı Nizam Dilek ve diğer protokol üyeleri türbede izledi.

Hadisenin gerçekleşmesi sırasında tekbir ve salavatlar getirmeye devam eden vatandaşlar, cep telefonlarıyla o anları kaydetti. Vali Atik ve protokol üyeleri programın ardından Türk Kızılay Siirt Şubesince kurulan stantta vatandaşlara çorba dağıttı. Programın ardından vatandaşlar, türbeyi ziyaret ederek dua etti.

IŞIK HADİSESİ

Tillo'da hocası İsmail Fakirullah'ın 1734'te vefatının ardından çok üzülen İbrahim Hakkı Hazretleri, "Hocamın başucuna doğmayan güneşi neyleyim?" diyerek arayışa girmişti. İbrahim Hakkı Hazretleri, hocası için yan tarafında kule bulunan bir türbe ve Tillo'nun yaklaşık 3 kilometre uzağında tepe üzerinde taş duvar yapmıştı.

Her yıl ekinokslarda doğan güneşin duvarın ortasında bulunan pencereden süzülen ilk ışınları, kuledeki aynaya yansıdıktan sonra ışığın kırılması yöntemiyle pencereden türbeye ve oradan da İsmail Fakirullah Hazretleri'nin başucuna yansıyor. 1960'lı yıllarda yapılan restorasyonda, pencerenin yerinin değişmesi sonucu düzenek izlenemez hale gelmişti. 2011'de değişik üniversitelerden bilim adamlarının yaptıkları çalışmayla yeni bir pencere açılarak, olayın tekrar izlenmesi sağlanmıştı.

Kaynak: AA

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Anahtar Kelimeler:
ışık hadisesi Siirt tillo

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