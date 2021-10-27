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Işık Yatırım Menkul Değerler'den 40 milyon TL'lik ikinci bono ihracı

27.10.2021 08:54 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Işık Yatırım Menkul Değerler Yönetim Kurulu Başkanı ve CEO'su Hakan Kocaman: - "Hedefimiz, çoklu sermaye piyasası ürünlerini geniş kitlelere ulaştırmak. Önümüzdeki dönemlerde de bu çerçevede yatırımcılarımızın ilgisini çekecek yatırım araçlarını benzersiz koşullarla sunarak sermaye piyasalarında fark yaratmaya devam edeceğiz"

İSTANBUL (AA) - Işık Yatırım Menkul Değerler AŞ, 90 gün vadeli ve 40 milyon TL nominal değerli finansman bonosu ihracını gerçekleştirdi.

Işık Yatırım Menkul Değerler'den yapılan açıklamaya göre, Işık Yatırım Menkul Değerler, yüzde 22,00 yıllık basit faiz oranı, yüzde 23,89 yıllık bileşik faiz oranı ve 0,94854 ihraç fiyatı ile 90 gün vadeli ve 40 milyon TL nominal değerli finansman bonosu ihraç etti.

Şirket, böylece eylül ayında ilkini gerçekleştirdiği bono ihracının ikincisini de tamamlamış oldu.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Işık Yatırım Menkul Değerler AŞ Yönetim Kurulu Başkanı ve Üst Yöneticisi (CEO) Hakan Kocaman, şunları kaydetti:

"Geçtiğimiz eylül ayında 90 gün vadeli ve 30 milyon TL nominal değerli finansman bonosu ihracımıza gelen yoğun talep sebebiyle ek satış hakkımızı da kullanarak 60 milyon TL nominal satış gerçekleştirmiştik. 40 milyon TL ile ikincisini ihraç ettiğimiz finansman bonomuza kurumsal ve nitelikli bireysel yatırımcılar bir kez daha büyük ilgi gösterdi. Işık Yatırım ve Menkul Değerler olarak hedefimiz, çoklu sermaye piyasası ürünlerini geniş kitlelere ulaştırmak. Önümüzdeki dönemlerde de bu çerçevede yatırımcılarımızın ilgisini çekecek yatırım araçlarını benzersiz koşullarla sunarak sermaye piyasalarında fark yaratmaya devam edeceğiz."

Kocaman, uygun fiyatlı ve kaliteli hizmet sunma anlayışıyla hayata geçirdikleri dijital yatırım platformu Kapital Trader sayesinde yatırımcılara her an, her yerden ürünlere erişebilme ayrıcalığı sağladıklarını bildirdi.

Işık Yatırım Menkul Değerler'in önümüzdeki dönemde de yenilikçi hizmet ve ürünler sunmaya devam edeceğini aktaran Kocaman, "10 milyon TL ve altında kalan tutarlardaki hisse senedi işlemlerinde sıfır aracılık komisyonu gibi benzersiz bir uygulamayla sektörde devrim niteliğinde bir adım attık. Yakın vadede dikkat çekecek yeni atılımları yatırımcılarla buluşturmak için çalışmalarımızı sürdürüyoruz." ifadelerini kullandı.

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