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Işıl Reçber ameliyat oldu! 'Vücudumun başka bir yerinden alınan adeleyle...'

26.02.2021 10:08 | Son Güncelleme:
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Işıl Reçber ameliyat oldu! 'Vücudumun başka bir yerinden alınan adeleyle...'

Geçtiğimiz günlerde kick-boks yaparken dizi dönen Işıl Reçber, ameliyat oldu. Operasyondan sonra hastane odasında fotoğrafını Instagram'dan paylaşan sosyetik güzel, sevenlerine bilgi verdi.

Rüştü Reçber'in karısı Işıl Reçber sporda sakatlandı. Ameliyat olan sosyetik güzel "Yaşadığım talihsiz sakatlığımdan dolayı göstermiş olduğunuz ilgi, alaka, dua, sevgi, pozitif enerjilerinizi inanılmaz hissediyorum ve tek tek cevap veremesem de hepinize minnettarım.Hiç yalnız kalmadım sizler ve dostlar sayesinde bu süreç sırasında sol dizimin dönmesi sonucu ön çapraz bağım koptu maalesef. Bilindiği üzere çok önemli ve zor bir sakatlıktır bu" dedi.

isil recber (2)

"Ameliyatı, öncesi, sonrası, sonrasındaki fizik tedavi ve rehabilitasyon süreci ciddi ve ağrılı" diyen Reçber, sözlerine şöyle devam etti: "Ama çok şükür ki Türk hekimlerine emanetim. Vücudumun başka bir yerinden alınan adele ile yeni bir çapraz bağ yapıldı. Hâlâ hastanedeyiz ve toparlanma sürecindeyiz. Ömer hocam ve ekibine emekleri, profesyonellikleri ve tüm zorluklarımı kolaylaştırdıkları için sonsuz teşekkürler. Yüce Rabbim her birimizi kötü göz, dermansız dert, hastalık, nazar ve ağır nefeslerden korusun. Bana yaptığınız tüm dua ve dileklerin bin katı sizlere gelsin. İyi ki varsınız."

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