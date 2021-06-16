İsimlerinden çok lakaplarıyla tanıdığımız Türk futbolunun en başarılı futbolcuları

Beşiktaş'ın nam-ı diğer Baba Hakkı'sı oynadığı 1931 ve 1948 yılları arasında attığı 382 gol ile Beşiktaş kulüp tarihinin en önemli oyuncularından biri oldu. Bir maç sonrasında taraftar tarafından ıslıklanan ve ardından futbolu bırakan Baba Hakkı, bunun üzerine şöyle bir açıklama yapıyor; "Bu formayı bana taraftar giydirdi, Şimdi onlar istediği için de çıkarıyorum."

İsmini duyduğumuzda heyecanlandığımız Lefter Küçükandonyadis futbolun ordinaryüsü! Bunun nedeni, attığı birbirinden enfes goller ve futboldaki ustalığı. Fenerbahçe'nin marşında da ismi geçen unutulmaz futbolcu, oynadığı 17 yılda 400 gol atmayı başarmış.

Türk futbolunun efsane oyucuları arasında bulunan Metin Oktay, attığı goller ve yaşadığı sayısız gol krallıklarıyla "Taçsız Kral" lakabını aldı. Galatasaray'ın unutulmaz futbolcularının başında gelen futbolcu, futbolculuğunun yanı sıra sportmen kişiliğiyle de ön plana çıkıyor. Oynadığı 324 maçta attığı 294 golle 60'lı 70'li yıllara damgasını vurmuş bir futbolcu.

Futbol kuşkusuz ki dünyada en çok ilgi gören sporların başında geliyor. Bizler de hepimizin gönlüne taht kurmuş efsane Türk futbolcuların lakap yolculuğunu araştırdık. Gelin, bu listeye birlikte göz atalım!

TANJU ÇOLAK (KRAL)

80’li ve 90’lı yıllara damgasını vurmuş büyük golcü Tanju Çolak, attığı enfes gollere herkesin sevgilisi oldu. Kral lakabını 1989 yılında 39 gol atarak kazandığı ‘Altın Ayakkabı’ sonrasında aldı. Hem Galatasaray hem de Fenerbahçe forması giyen futbolcu, attığı 240 gol ile Türk futbol tarihinin en golcü ikinci ismi oldu.

RIDVAN DİLMEN (ŞEYTAN)

"Şeytan" lakabını duyunca futbolseverlerin aklına gelen isim Rıdvan Dilmen! Fenerbahçe'nin unutulmaz futbolcusu bu lakabı hızı, futbol zekası, attığı efsane paslar sayesinde alıyor. Geçirdiği sakatlıklar nedeniyle kariyeri kısa süren Rıdvan Dilmen, oynadığı dönemde herkesin gönlünü fethetmeyi başarmış duruma.

METİN TEKİN (SARI FIRTINA)

Beşiktaş'ın efsane üçlüsü Metin-Ali-Feyyaz'ın "Sarı Fırtınası" oynadığı dönemin en popüler futbolcularından biri. Metin Tekin, sağ kanattaki hızı ile "Sarı Fırtına" lakabını alıyor. Feyyaz Uçar ve Ali Gültiken’e yaptığı ortaların büyük çoğunluğunun golle sonuçlanması onun ne kadar başarılı bir futbolcu olduğunun en büyük kanıtı.



