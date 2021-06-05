Işın Çelebi Galatasaray başkan adaylığından çekildi

Galatasaray'da Işın Çelebi, başkan adaylığından çekildiğini açıkladı.

Hiçbir adayı desteklemediğini belirten Işın Çelebi, seçime girmeyecek. 19 Haziran tarihnde 5 başkan adayı ile seçim yarışı yaşanacak.

Işın Çelebi açıklamasında, "6 kişinin birden aday olmasını hayretle gördük. Galatasaray için nicelik değil nitelik önemlidir. Bu kalabalık ortamda insanların bir huzur bulması için başkan adaylarına bir çağrı yapıyorum. Camia içi bölünmüşlük camia için tehlikelidir. Zor bir süreç yaşayan ve önünde daha büyük zorluklar olduğu görülen kulübümüzün, bu bölünmüşlük ve aday enflasyonuyla seçime girmesini doğru bulmuyorum. Tarih sayfalarında daha önce görmediğimiz, kültürümüzde olmayan bu koltuk sevdası yarışı içerisinde yer almayacağımızı, Galatasaraylılığımızın gereği olarak bu renk seçimine pazartesi günü katılmayacağımızı, Galatasaray için karanlık rengi seçmeyeceğimizi saygıyla duyurmak istiyoruz" sözlerine yer verdi.

Galatasaray'da şu anda adaylar arasında Yiğit Şardan, Burak Elmas, Metin Öztürk, Eşref Hamamcıoğlu ve İbrahim Özdemir bulunuyor.

