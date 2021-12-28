Işın Karaca, Aleyna Tilki’nin açıklamasını görünce patladı

Yaz aylarında Serenay Sarıkaya ile yakalanan Haldun Demirhisar ile geçtiğimiz günlerde görüntülenen Aleyna Tilki açıklama yaptı.

"Haldun Bey ile bir ilişki yaşadığınız haberleri doğru mu?" sorusuna cevap veren Aleyna Tilki, "Öyle bir şey yok. Zaten hepinize gereken açıklamayı yapacağım. Ama dediğiniz bir durum yok, hepsini konuşacağız." diyerek şoförü eşliğinde asansöre bindi.

Işın Karaca, Aleyna Tilki’nin Haldun Demirhisar'la aşk yaşadığı iddialarının ardından yaptığı açıklamayı görünce kendine hakim olamadı. Şarkıcı Karaca o anları paylaşarak “Susayım diyorum! Sonra ekrandaki kız çocuğunun zavallılığını görünce utançtan içim çekiliyor! Allah'ım sen kimseyi evladının cehaleti ile sınama!” yazdı.



