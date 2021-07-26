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Işın Karaca aşı olduğu anları paylaştı: Bizimle görüşmek istemeyen ulvi dostlarımıza selam olsun

26.07.2021 20:50 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Şarkıcı Işın Karaca ilk doz koronavirüs aşısını oldu. Aşı olduğu anlarda çekilen videosunu paylaşan Işın Karaca, "Aşımızı yaptırmadık diye bizimle görüşmek istemeyen ulvi dostlarımıza selam olsun" notunu yazdı.

Işın Karaca aşı olduğu anları paylaştı: Bizimle görüşmek istemeyen ulvi dostlarımıza selam olsun

Şarkıcı Işın Karaca koronavirüs aşısı olduğunu sosyal medya hesabından duyurdu.

48 yaşındaki şarkıcı ilk doz aşısını yaptırdığı anlarda çekilen videoyu Instagram'dan paylaştı. Ünlü şarkıcı paylaşımına "Uzun uzun yazıp döşenecek çok laf var da ben en iyisi susayım! Bir insanı iki konu ile alakalı korkutabilirsin! Biri aş, ikincisi iman.
Aşımız yaptırmadık diye bizimle görüşmek istemeyen ulvi dostlarımıza selam olsun. Niz acaba sizinle görüşmek istiyor muyuz" notunu yazdı.


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Anahtar Kelimeler:
Işın Karaca koronavirüs aşısı (Covid-19 aşısı)
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