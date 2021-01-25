Işın Karaca'dan Uludağ isyanı! 'Asla provokasyon derdinde değilim'

Kış turizminin önemli merkezlerinden Uludağ'da, geçtiğimiz hafta sonu otellerdeki doluluk oranı yüzde 10'e yaklaştı. Hava sıcaklığının eksi 1 derece olarak ölçüldüğü bölgede konaklayan yerli ve yabancı konuklar, sokağa çıkma kısıtlamasından muaf tutuldu. Sosyal medyaya yansıyan bazı görüntülen Işın Karaca'nın tepkisini çekti. Işın Karaca o görüntüleri paylaşarak şu sözlerle isyan etti:

"Haydi bakalım...

Eller havaya.

İyi haftalarımız olsun!

Görüntüler mi? Dün akşam güzide mekanımız Uludağ. Adamcağız 1 yıldır evde, ne yapsın, içindeki kurtları döküyor ve adeta döktürüyor. Sinirlerim bozuldu. Ağlamamak için gülüyorum.

Ben kanser hastası annemi tam 1 yıldır görmüyorum. Eh madem durum bu olabiliyor HES kodu ile açalım her yeri, ve her koyun kendi bacağından asılsın misali olalım. Zira biri yer, biri bakar! Kıyamet bundan kopar! Asla provokasyon derdinde değilim. Ama bu olurken, benim kızım okula gidemezken, 30 kişilik ekibim evinde çalışamazken susmam değerlerime aykırı olurdu!"

