MAGAZİN

  1. Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel
  4. Işın Karaca'dan Uludağ isyanı! 'Asla provokasyon derdinde değilim'

Işın Karaca'dan Uludağ isyanı! 'Asla provokasyon derdinde değilim'

25.01.2021 15:14 | Son Güncelleme:
TAKİP ET Google News'i Takip Et
Işın Karaca'dan Uludağ isyanı! 'Asla provokasyon derdinde değilim'

Uludağ'daki bazı otellerde koronavirüs tedbirlerinin hiçe sayılması tepki çekti. Işın Karaca'dan sosyal medyada gündem olan görüntülere isyan etti.

Kış turizminin önemli merkezlerinden Uludağ'da, geçtiğimiz hafta sonu otellerdeki doluluk oranı yüzde 10'e yaklaştı. Hava sıcaklığının eksi 1 derece olarak ölçüldüğü bölgede konaklayan yerli ve yabancı konuklar, sokağa çıkma kısıtlamasından muaf tutuldu. Sosyal medyaya yansıyan bazı görüntülen Işın Karaca'nın tepkisini çekti. Işın Karaca o görüntüleri paylaşarak şu sözlerle isyan etti:

eaeae

"Haydi bakalım...
Eller havaya.
İyi haftalarımız olsun!
Görüntüler mi? Dün akşam güzide mekanımız Uludağ. Adamcağız 1 yıldır evde, ne yapsın, içindeki kurtları döküyor ve adeta döktürüyor. Sinirlerim bozuldu. Ağlamamak için gülüyorum.

Uludağ'da tepki çeken parti! Sosyal mesafe hiçe sayıldıUludağ'da tepki çeken parti! Sosyal mesafe hiçe sayıldı

Ben kanser hastası annemi tam 1 yıldır görmüyorum. Eh madem durum bu olabiliyor HES kodu ile açalım her yeri, ve her koyun kendi bacağından asılsın misali olalım. Zira biri yer, biri bakar! Kıyamet bundan kopar! Asla provokasyon derdinde değilim. Ama bu olurken, benim kızım okula gidemezken, 30 kişilik ekibim evinde çalışamazken susmam değerlerime aykırı olurdu!"

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Mesleğini bırakıp bu işe girdi! Tanesini 70 bin TL'den satıyor Mesleğini bırakıp bu işe girdi! Tanesini 70 bin TL'den satıyor
Aşk defteri çok kabarık! Listede kimler yok ki...Aşk defteri çok kabarık! Listede kimler yok ki...
29 Ekim Perşembe günü kanallarda ne var?29 Ekim Perşembe günü kanallarda ne var?
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Özil'den sonra bir bomba daha! Anlaşma tamam!

Özil'den sonra bir bomba daha! Anlaşma tamam!

İş yeri vergi ödemelerine erteleme

İş yeri vergi ödemelerine erteleme

Türkiye'nin aşı haritası erişime açıldı

Türkiye'nin aşı haritası erişime açıldı

ABD'de Trump alarmı! Binlerce ulusal muhafız görevlendirildi

ABD'de Trump alarmı! Binlerce ulusal muhafız görevlendirildi

Bilim Kurulu üyesi Özlü'den çok önemli '45 gün' uyarısı

Bilim Kurulu üyesi Özlü'den çok önemli '45 gün' uyarısı

'Çocuklar senden değil' iddiası ortalığı karıştırdı!

'Çocuklar senden değil' iddiası ortalığı karıştırdı!

İlginizi Çekebilir

The Walking Dead’de hangi karakterler hayatta kalabilecek?

The Walking Dead’de hangi karakterler hayatta kalabilecek?

Cinsel içerikli film yıldızından olay Türkiye itirafı!

Cinsel içerikli film yıldızından olay Türkiye itirafı!

Dünyaca ünlü mağaraya sel engeli

Dünyaca ünlü mağaraya sel engeli

Olay paylaşım! Ablasıyla dudak dudağa

Olay paylaşım! Ablasıyla dudak dudağa

Sapıkça fantezileri ortaya çıkaran çıplak poz

Sapıkça fantezileri ortaya çıkaran çıplak poz

15 yıllık küslük bitti! İşte bomba konuk

15 yıllık küslük bitti! İşte bomba konuk

Diğer Haberler

Hande Erçel'den 'En iyi arkadaşım' paylaşım

Hande Erçel'den 'En iyi arkadaşım' paylaşım

Tuba Büyüküstün'ün Sefirin Kızı dizisinden alacağı ücret belli oldu

Alacağı ücret belli oldu! Piyango vurmuş gibi...

Tuğba Ekinci'den bomba yorum: Kondom ve korona...

Bomba yorum: Kondom ve korona...

Aşk hayatındaki gizemle magazin gündemini alt üst eden Demet Özdemir’in aşk defteri!

Aşk defteri çok kabarık! Listede kimler yok ki...

Güney Koreli ünlü rapçi Jeong Heon-cheol evinde ölü bulundu!

Ünlü şarkıcı kanlar içinde ölü bulundu!

Ireland Baldwin kasığına kadar inen dövmesini göstermek isterken...

Kasığına kadar inen dövmesini göstermek isterken...

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.