Işın Karaca Gülşen yorumlarına devam ediyor! "Kızıma bir et parçası olmadığını, memeleriyle değil..."

Işın Karaca'nın Gülşen hakkındaki yeni sözleri sosyal medyada gündem oldu. "Ben de kız annesiyim" diyerek daha önce sert yorumlarda bulunan Karaca eleştirinin dozunu artırdı.

Işın Karaca, Posta Gazetesi’ne verdiği röportajda “Son dönemde kadınların sahne kostümleri çok tartışılıyor. Bir kız annesi olarak Gülşen’in giyim tarzını münasip bulmadığınızı belirtmiştiniz. Bir kız annesi olmak neyi değiştiriyor?” sorusuna şöyle yanıt verdi:

"Herkes istediğini giyer ama konuşulmak adına yapılan hareketler beni rahatsız ediyor. +18 hareketler izledik. Giyinirsin ya da giyinmezsin, soyunursun ya da soyunmazsın, konu bu değil.

Bizim coğrafi duruşumuz buna ne kadar hazır, bilmiyorum. Yaşadığımız ülkeye göre hareket edilmeli. Benim bir oğlum da var. Ben oğluma, bir kadına nasıl davranması gerektiğini öğrettim hayatı boyunca. Kızıma da bir et parçası olmadığını, memeleriyle değil beyniyle iş yapmayı öğretiyorum."

Karaca'nın sözleri sosyal medyada tepki çekti.

