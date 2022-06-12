MAGAZİN

  1. Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel
  4. Işın Karaca Gülşen yorumlarına devam ediyor! "Kızıma bir et parçası olmadığını, memeleriyle değil..."

Işın Karaca Gülşen yorumlarına devam ediyor! "Kızıma bir et parçası olmadığını, memeleriyle değil..."

12.06.2022 14:31 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Gülşen'in cesur tarzını ve danslarını sık sık eleştiren Işın Karaca durmuyor. Yaptığı bir söyleşide yine konunun Gülşen'e gelmesi üzerine eleştirilere yanıt veren Işın Karaca "Kızıma da bir et parçası olmadığını, memeleriyle değil beyniyle iş yapmayı öğretiyorum" yorumunda bulundu.

Işın Karaca Gülşen yorumlarına devam ediyor! "Kızıma bir et parçası olmadığını, memeleriyle değil..."

Işın Karaca'nın Gülşen hakkındaki yeni sözleri sosyal medyada gündem oldu. "Ben de kız annesiyim" diyerek daha önce sert yorumlarda bulunan Karaca eleştirinin dozunu artırdı.

Işın Karaca, Posta Gazetesi’ne verdiği röportajda “Son dönemde kadınların sahne kostümleri çok tartışılıyor. Bir kız annesi olarak Gülşen’in giyim tarzını münasip bulmadığınızı belirtmiştiniz. Bir kız annesi olmak neyi değiştiriyor?” sorusuna şöyle yanıt verdi:

retry

"Herkes istediğini giyer ama konuşulmak adına yapılan hareketler beni rahatsız ediyor. +18 hareketler izledik. Giyinirsin ya da giyinmezsin, soyunursun ya da soyunmazsın, konu bu değil.

uyı

Bizim coğrafi duruşumuz buna ne kadar hazır, bilmiyorum. Yaşadığımız ülkeye göre hareket edilmeli. Benim bir oğlum da var. Ben oğluma, bir kadına nasıl davranması gerektiğini öğrettim hayatı boyunca. Kızıma da bir et parçası olmadığını, memeleriyle değil beyniyle iş yapmayı öğretiyorum."

Karaca'nın sözleri sosyal medyada tepki çekti.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
O Ses Türkiye sunucusundan mini elbiseli poz! "Bu nasıl bir güzellik" O Ses Türkiye sunucusundan mini elbiseli poz! "Bu nasıl bir güzellik"
Kocam her misafirliğe gittiğimiz evde kadın külodu çalıp...Kocam her misafirliğe gittiğimiz evde kadın külodu çalıp...
EDHO'da da birliktelerdi! Yeni dizisine flaş transferEDHO'da da birliktelerdi! Yeni dizisine flaş transfer
Anahtar Kelimeler:
Işın Karaca
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Kuntz basın toplantısında küfretti!

Kuntz basın toplantısında küfretti!

Dünya bu açıklamayı konuşuyor! 'Savaş açarız'

Dünya bu açıklamayı konuşuyor! 'Savaş açarız'

Yunanistan, Türkiye sınırına hendek kazıyor!

Yunanistan, Türkiye sınırına hendek kazıyor!

Peş peşe intihar haberleri! Üniversiteden açıklama geldi

Peş peşe intihar haberleri! Üniversiteden açıklama geldi

Hemşirelere çirkin taciz! Cinsel organını gösterip...

Hemşirelere çirkin taciz! Cinsel organını gösterip...

İhbarlar sonrası harekete geçildi!

İhbarlar sonrası harekete geçildi!

İlginizi Çekebilir

Uyandığında gözlerine inanamadı! “Neredeyse ölüyordum”

Uyandığında gözlerine inanamadı! “Neredeyse ölüyordum”

Bikini üstünü çıkarttı! Sere serpe uzandı: Erkekler işine baksın

Bikini üstünü çıkarttı! Sere serpe uzandı: Erkekler işine baksın

Mutfakta düzen seven herkes için harika öneriler

Mutfakta düzen seven herkes için harika öneriler

Bacaklarını iki yana açtı! Cinsel organını güneşlendirdi

Bacaklarını iki yana açtı! Cinsel organını güneşlendirdi

Önce sözlü taciz ettiler! Sonra darbettiler

Önce sözlü taciz ettiler! Sonra darbettiler

Eskiyen iç çamaşırlarınızın yerine geçebilecek her tarzdan iç çamaşırı önerileri

Eskiyen iç çamaşırlarınızın yerine geçebilecek her tarzdan iç çamaşırı önerileri

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.