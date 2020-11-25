Işın Karaca'nın eski eşi Sedat Doğan hakim karşısına çıktı!

Şarkıcı Işın Karaca velayeti kendisinde olan 9 yaşındaki kızının babası Sedat Doğan’ın uyuşturucu madde bağımlısı olduğunu, yurt dışında işlediği suçlar nedeniyle hapis cezası aldığını, velayeti kendisinde olan çocuğunun bunlardan olumsuz etkilendiğini ileri sürerek şikayetçi olmuştu.

İstanbul Cumhuriyet Savcılığı Sedat Doğan hakkında Aile Hukuku’ndan kaynaklanan yükümlülüğün ihlali nedeniyle 3 aydan 1 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açtı.

İstanbul Asliye Ceza Mahkemesi’nde bugün görülen davaya Sedat Doğan avukatı ile katılırken Işın Karaca’yı avukatı temsil etti. Mahkemede yönetmen ve oyuncu olduğunu söyleyen Sedat Doğan aylık gelirinin 3 bin TL olduğunu söyledi.

“CEZAM BİTTİ ÜLKEME DÖNDÜM”

Hakim işlediği suçların çocuğu olumsuz etkilediğine dair hakkında dava açıldığını belirterek Sedat Doğan’ın savunma yapmasını istedi.

Doğan, “Brezilya’da hırsızlık, kavga ve tehdit suçlarından ceza aldım. 2014-2019 yılları arasında Türkiye’de yoktum. Cezamı tamamlayınca ülkeme döndüm. Türkiye’ye döndükten sonra kendi evimde kaldım. Kızımı görmedim ve böyle bir talebim de olmadı. Uyuşturucudan aldığım hiçbir cezam yoktur. Suçlamaları kabul etmiyorum” dedi.