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Işın Karaca: Okullar açılacak ve ben büyük korkular yaşıyorum

GÜNCEL HABERLERİ  | 14.07.2020 15:56 | Son Güncelleme

Şarkıcı Işın Karaca, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla Ağustos ayı sonunda açılacak olan okullarla ve corona virüsü ile ilgili şüphelerini ortaya serdi.

Işın Karaca: Okullar açılacak ve ben büyük korkular yaşıyorum

Dünyayı kısa sürede etkisi altına alan corona virüsü daha etkisini yitirmemiş olsa da normalleşme süreci geçen ay başlatıldı ve insanların büyük bir kısmı gündelik hayatlarına döndü. Düğünlere giden ve tatil mekanlarını dolduran kalabalıklar hemen her gün açıklanan yeni vakalara rağmen maske, mesafe ve hijyen kurallarına uymamakta direniyor.

Işın Karaca da okulların açılmasına sayılı günler kala sosyal medya hesabından bir paylaşımda bulundu ve yaşadığı endişeleri takipçileriyle paylaştı:

Eminim ki okul çağındaki anne/babalar benle aynı fikir de olacaktır! Covid 19 ülkemizde hala günlük 1000 kişi vaka seviyesinde o da sadece test sayıları! Tomografi ve röntgen teşhis sayılarını bilmiyoruz! Bu çocukların kaçı taşıyıcı olma potansiyeli taşıyor bilinmiyor, hangi çocuğumuzun bağışıklığı bu hastalığı kaldıracak kadar güçlü? Hadi sadece taşıma kapsülü diyelim bebişkolarımız! evde onu bekleyen anneanne, babaannelerin bağışıklığı bu hastalığa yeter mi!

Kimse kusura bakmasın ama sosyal mesafeye uyan inanılmaz bir azınlık var! Yeni düzen içerisinde Düğününe de gittim, restorana da ve anladım ki biz insanoğlu olarak derslerimizi gerçekten almıyoruz. Kapasitenin %100 ü dolu! İnsanlar üst üste! Demek ki yasak olmasa daha neler görecekmişiz! Haberlerde, sosyal medya da Beach partileri, özel partileri gırla! Sanki pandemi biz insanoğlunun değil! Yanlış anlaşılmasın.

Ekonomik olarak tüm Türkiye zor bir süreçte. Tabi ki çalışacak insanlar. Ama para kazanmak uğruna personelini, o personelin evindeki eşini, bebesi, anası babası. Kafam o kadar bulanık ki. Türkiye de 14 vaka varken okullar kapandı. Çocuklarımızı eve kapattık. Sağlıklı olmaları için elimizden gelen her gayrette bulunduk. Hastalığı sağa sola bulaştırmasınlar diye evden burunlarını çıkartmadık. Şimdi diyoruz ki, maske, mesafe ve temizlik!

İyi de benim de sizin de izlediklerimiz doğru ise Ağustosun sonunda okulların açılmasını bekleyemeyiz! Bir çocuk, bizim bile takamadığımız o maskeleri kaç dakika takacak?! 40 dakikalık derste ağzı burnu örtülmüş bir halde ne kadar konsantre gösterebilecek! Kendi nefesi ile kaç dakika baş başa kalabilecek! Önünüzde başka ülkelerin örnekleri varken bizim de bir B planımızın olması gerekmiyor mu?

Biz devlet okuluna gidiyoruz ama bir sürü arkadaşım çocuklarını özel okula gönderiyor! Bunun da çok ciddi bir maddi yükümlülüğü var, tabii olarak okullar da haklı, ödeme bekliyor. Özel eğitim sisteminin de bir şekilde dönmesi gerekiyor. Şimdi diyelim ki 31 Ağustos‘ta okullar açıldı. Kaçınız çocuğunuz okula yollayacaksınız? Diğer ülkelerdeki gibi okulları açıp sonra 15 gün sonra kapatacak mıyız? Bu sene eğitim tamamıyla online sistemine mi dönecek? Biz neye göre hazırlık yapacağız?

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