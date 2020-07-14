Işın Karaca: Okullar açılacak ve ben büyük korkular yaşıyorum

Dünyayı kısa sürede etkisi altına alan corona virüsü daha etkisini yitirmemiş olsa da normalleşme süreci geçen ay başlatıldı ve insanların büyük bir kısmı gündelik hayatlarına döndü. Düğünlere giden ve tatil mekanlarını dolduran kalabalıklar hemen her gün açıklanan yeni vakalara rağmen maske, mesafe ve hijyen kurallarına uymamakta direniyor.

Işın Karaca da okulların açılmasına sayılı günler kala sosyal medya hesabından bir paylaşımda bulundu ve yaşadığı endişeleri takipçileriyle paylaştı:

Eminim ki okul çağındaki anne/babalar benle aynı fikir de olacaktır! Covid 19 ülkemizde hala günlük 1000 kişi vaka seviyesinde o da sadece test sayıları! Tomografi ve röntgen teşhis sayılarını bilmiyoruz! Bu çocukların kaçı taşıyıcı olma potansiyeli taşıyor bilinmiyor, hangi çocuğumuzun bağışıklığı bu hastalığı kaldıracak kadar güçlü? Hadi sadece taşıma kapsülü diyelim bebişkolarımız! evde onu bekleyen anneanne, babaannelerin bağışıklığı bu hastalığa yeter mi!

Kimse kusura bakmasın ama sosyal mesafeye uyan inanılmaz bir azınlık var! Yeni düzen içerisinde Düğününe de gittim, restorana da ve anladım ki biz insanoğlu olarak derslerimizi gerçekten almıyoruz. Kapasitenin %100 ü dolu! İnsanlar üst üste! Demek ki yasak olmasa daha neler görecekmişiz! Haberlerde, sosyal medya da Beach partileri, özel partileri gırla! Sanki pandemi biz insanoğlunun değil! Yanlış anlaşılmasın.