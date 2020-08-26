İşin ustasından tam kararında uzi böreği tarifi! Bu püf noktalara dikkat ederseniz...

Dışı çıtır çıtır yufkayla kaplı, içi enfes iç pilavla dolu nefis bir yemek Uzi böreği. Tarifi ile her ne kadar ülkemizdeki perde pilavı ile benzerlikler gösterse de yufkayla yapılan bu böreğin hazırlanması çok daha kolay! İhtiyacınız olan tek şey yufka ve sebzeli bir pilav. Ancak tarifinin bu kadar basit olmasına bakmayın, görüntüsüyle en şık sofralara bile yakışır.
MALZEMELER
3 adet hazır yufka
3 su bardağı sıcak su
2 su bardağı pirinç
1 avuç bezelye
1 adet havuç
1 adet tavuk göğsü
4-5 yemek kaşığı çiğ badem
1 yemek kaşığı zeytinyağı
1 yemek kaşığı tereyağı
1 çay kaşığı karabiber
ÜZERİ İÇİN:
1 adet yumurta sarısı
YAPILIŞI
İlk olarak pirinçleri ayıklayın ve güzelce yıkayın.
Geniş bir tencerenin içini su ile doldurarak kaynatın.
Kaynayan suyun içerisine tuz da attıktan sonra tencereyi ocaktan alın.
Kaynayan suya pirinçleri ilave ettikten sonra bir kenarda bekletin.
Başka bir tencereye tavuk göğüslerini alın ve su ekleyerek tavukları haşlayın.
Havuçları küp küp doğrayın.
Ardından havuçları bezelyeler ile birlikte bir tavada üzerine su ekleyerek haşlayın.
Bademleri kırın ve kırdığınız bademleri bir tavada zeytinyağı ile birlikte hafifçe soteleyin.
Sotelenen bademlerin altını kapatarak bekletin.
Sıcak suyun içinde bekleyen pirinçleri güzelce süzün.
Daha sonra pilav tenceresine sıvı yağı ekleyin ve pirinçleri hafif kavurun.
Kavrulan pirinçlerin üzerine sıcak suyu ve tuzu ilave ederek pilavı pişmesi için bırakın.
Pilavınız pişerken haşlanan tavuklarınızı süzgece alın ve soğuduktan sonra küp küp doğrayın.
Diğer bir tencerede haşlanan bezelye ve havuçları da süzgece alarak süzün.
Demlenen pilavın içine ilk olarak tavuk göğsünü, ardından haşlanmış havuç ve bezelyeleri ekleyin.
Üzerine karabiber, tuz ve kavrulmuş bademleri de ilave ederek karıştırın.
Yufkalardan bir tanesini tezgahın üzerine yayın ve üçgen bir şekilde olarak kesin.
Yufkalardan birini alarak orta boy bir kasenin içine döşeyin.
Uzun olan kısımlarını geriye doğru katlayarak içini zeytinyağı ile yağlayın.
Ardından kasenin için hazırladığınız pilavlı harçla doldurun.
Kenarda kalan yufkalar ile de pilavın üzerini açık bir yer kalmayacak şekilde kapatın.
Kaseyi ters çevirip yağlamış olduğunuz fırın tepsisinin içine dizin.
Elinizde olan tüm yufkalar bitene kadar bu işlemi tekrarlayın.
Üzerini de yağladıktan sonra yumurta sarısını sürün ve susam serpin.
Önceden ısıtılmış 200 derecelik fırında üzeri nar gibi kızarana kadar da pişirin.
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