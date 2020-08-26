YEMEK
  1. Haberler Haberler
  2. YEMEK
  3. Tarifler
  4. İşin ustasından tam kararında uzi böreği tarifi! Bu püf noktalara dikkat ederseniz...

İşin ustasından tam kararında uzi böreği tarifi! Bu püf noktalara dikkat ederseniz...

Göksi Beköz Göksi Beköz
TARİFLER HABERLERİ  | Son Güncelleme

Bazen ana yemeklerin yardımcısı bazen de ana yemek olan pilav, Türk mutfağının en sevilen tariflerinden biri! Kahvaltı sofralarının ve çay saatlerinin vazgeçilmezi börekler de öyle. Peki, hayranı olduğumuz bu iki lezzeti bir araya getirmeye ne dersiniz? İşte Arap mutfağından sofralarımıza gelen ve görüntüsüne vurulacağınız uzi böreği tarifi…

İşin ustasından tam kararında uzi böreği tarifi! Bu püf noktalara dikkat ederseniz...

Dışı çıtır çıtır yufkayla kaplı, içi enfes iç pilavla dolu nefis bir yemek Uzi böreği. Tarifi ile her ne kadar ülkemizdeki perde pilavı ile benzerlikler gösterse de yufkayla yapılan bu böreğin hazırlanması çok daha kolay! İhtiyacınız olan tek şey yufka ve sebzeli bir pilav. Ancak tarifinin bu kadar basit olmasına bakmayın, görüntüsüyle en şık sofralara bile yakışır.

MALZEMELER

  • 3 adet hazır yufka

  • 3 su bardağı sıcak su

  • 2 su bardağı pirinç

  • 1 avuç bezelye

  • 1 adet havuç

  • 1 adet tavuk göğsü

  • 4-5 yemek kaşığı çiğ badem

  • 1 yemek kaşığı zeytinyağı

  • 1 yemek kaşığı tereyağı

  • 1 çay kaşığı karabiber

  • 1 çay kaşığı tuz

ÜZERİ İÇİN:

  • 1 adet yumurta sarısı

  • Susam

YAPILIŞI

  • İlk olarak pirinçleri ayıklayın ve güzelce yıkayın.

  • Geniş bir tencerenin içini su ile doldurarak kaynatın.

  • Kaynayan suyun içerisine tuz da attıktan sonra tencereyi ocaktan alın.

  • Kaynayan suya pirinçleri ilave ettikten sonra bir kenarda bekletin.

  • Başka bir tencereye tavuk göğüslerini alın ve su ekleyerek tavukları haşlayın.

  • Havuçları küp küp doğrayın.

  • Ardından havuçları bezelyeler ile birlikte bir tavada üzerine su ekleyerek haşlayın.

  • Bademleri kırın ve kırdığınız bademleri bir tavada zeytinyağı ile birlikte hafifçe soteleyin.

  • Sotelenen bademlerin altını kapatarak bekletin.

  • Sıcak suyun içinde bekleyen pirinçleri güzelce süzün.

  • Daha sonra pilav tenceresine sıvı yağı ekleyin ve pirinçleri hafif kavurun.

  • Kavrulan pirinçlerin üzerine sıcak suyu ve tuzu ilave ederek pilavı pişmesi için bırakın.

  • Pilavınız pişerken haşlanan tavuklarınızı süzgece alın ve soğuduktan sonra küp küp doğrayın.

  • Diğer bir tencerede haşlanan bezelye ve havuçları da süzgece alarak süzün.

  • Demlenen pilavın içine ilk olarak tavuk göğsünü, ardından haşlanmış havuç ve bezelyeleri ekleyin.

  • Üzerine karabiber, tuz ve kavrulmuş bademleri de ilave ederek karıştırın.

  • Yufkalardan bir tanesini tezgahın üzerine yayın ve üçgen bir şekilde olarak kesin.

  • Yufkalardan birini alarak orta boy bir kasenin içine döşeyin.

  • Uzun olan kısımlarını geriye doğru katlayarak içini zeytinyağı ile yağlayın.

  • Ardından kasenin için hazırladığınız pilavlı harçla doldurun.

  • Kenarda kalan yufkalar ile de pilavın üzerini açık bir yer kalmayacak şekilde kapatın.

  • Kaseyi ters çevirip yağlamış olduğunuz fırın tepsisinin içine dizin.

  • Elinizde olan tüm yufkalar bitene kadar bu işlemi tekrarlayın.

  • Üzerini de yağladıktan sonra yumurta sarısını sürün ve susam serpin.

  • Önceden ısıtılmış 200 derecelik fırında üzeri nar gibi kızarana kadar da pişirin.

  • Afiyet olsun!
    • GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
    PARTNER Simge Sağın havuz başında! Bikinili pozu olay yarattı Simge Sağın havuz başında! Bikinili pozu olay yarattı
    Kahveden Pastaya Muhteşem Lezzetler İçin Karamel TarifiKahveden Pastaya Muhteşem Lezzetler İçin Karamel Tarifi
    Vitamini bol, tarifi kolay, mis gibi zeytinyağlı pırasa yemeğiVitamini bol, tarifi kolay, mis gibi zeytinyağlı pırasa yemeği
    YORUMLARI GÖR ( 0 )
    En Çok Okunan Haberler
    İlginizi Çekebilir
    Yaz akşamlarına en çok o yakışır
    Yaz akşamlarına en çok o yakışır
    5 dakikada çiğ köfte nasıl yapılır?
    5 dakikada çiğ köfte nasıl yapılır?
    En çok tercih edilen ekmek yapma makineleri
    En çok tercih edilen ekmek yapma makineleri
    Tam da Mevsimi: Fırında Ballı Somon Tarifi
    Tam da Mevsimi: Fırında Ballı Somon Tarifi
    Ev Yapımı 4 Sağlıklı Dondurma
    Ev Yapımı 4 Sağlıklı Dondurma
    Okuyucu Yorumları 0 yorum
    Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
    Diğer Haberler
    Sokak Lezzetini Mutfağınıza Taşıyın: Sosisli Tarifi
    Sokak Lezzetini Mutfağınıza Taşıyın: Sosisli Tarifi
    Kış Mevsiminin Vazgeçilmezi: Portakallı Kurabiye Tarifi
    Kış Mevsiminin Vazgeçilmezi: Portakallı Kurabiye Tarifi
    4 farklı mısırlı tarif
    4 farklı mısırlı tarif
    4 farklı kuru domatesli tarif
    4 farklı kuru domatesli tarif
    Ana malzemesi birbirinden farklı 3 adet dolma tarifi
    Ana malzemesi birbirinden farklı 3 adet dolma tarifi
    Çay ile yapılabilecek 3 farklı tatlı tarifi
    Çay ile yapılabilecek 3 farklı tatlı tarifi
    İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

    Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.