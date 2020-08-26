İşin ustasından tam kararında uzi böreği tarifi! Bu püf noktalara dikkat ederseniz...

Dışı çıtır çıtır yufkayla kaplı, içi enfes iç pilavla dolu nefis bir yemek Uzi böreği. Tarifi ile her ne kadar ülkemizdeki perde pilavı ile benzerlikler gösterse de yufkayla yapılan bu böreğin hazırlanması çok daha kolay! İhtiyacınız olan tek şey yufka ve sebzeli bir pilav. Ancak tarifinin bu kadar basit olmasına bakmayın, görüntüsüyle en şık sofralara bile yakışır.

MALZEMELER

3 adet hazır yufka

3 su bardağı sıcak su

2 su bardağı pirinç

1 avuç bezelye

1 adet havuç

1 adet tavuk göğsü

4-5 yemek kaşığı çiğ badem

1 yemek kaşığı zeytinyağı

1 yemek kaşığı tereyağı

1 çay kaşığı karabiber

1 çay kaşığı tuz

ÜZERİ İÇİN:

1 adet yumurta sarısı

Susam

YAPILIŞI