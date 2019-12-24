İşini sevgilisini bıraktı köpeğiyle tura çıktı!

Hayallerinin ve arzularının peşinden koşmak her insanın yapabileceği bir şey değil. Evini, işini ve hatta sevgilisini bırakıp kendini maceralı bir hayatın kollarına bırakmak her şeyden önce cesaret isteyen bir durum. Sydney Ferbrache bunu başaran nadir insanlardan biri olarak tüm cesaretiyle karşımıza çıkıyor. Instagram’da dolaşırken gördüğü karavanıyla birlikte dünyayı dolaşan bir kadından ilham alan 24 yaşındaki Sydney sevgilisinden ayrıldı, işinden istifa etti ve köpeği Ella ile birlikte Amerika turuna çıktı. Gördüğü hayatı kıskanmak yerine “neden ben de istediğim hayatı yaşamayayım?” diye düşünen Sydney o günden beri yollarda. ZAVALLI ve ACINASI BİR HAYATIMIZ VARDI DİYOR Sydney, bir gün Instagram’da gördüğü karavanıyla birlikte dünyayı dolaşan kadının fotoğraflarından etkileniyor ve yaşamak istediği hayatın bu olduğuna karar veriyor. O gün bütün vaktini internette dolaşıp yollarda yaşamanın nasıl olduğunu öğrenmeye harcıyor Sydney ve “ev ödevimi çok iyi yaptım, karavan nereden alınır, nasıl dönüştürülür, yollarda yaşam nasıldır? Gibi soruların tüm cevaplarını öğrendim” diyor. Sevgilisiyle birlikte haftada 70-80 saat çalışan Sydney, durumlarını “tamamen zavallı ve acınası” olarak tanımlıyor. Ardından istedikleri hayatı kurmaya karar verip 18 bin dolara aldıkları karavanı yine binlerce dolar harcayarak yollarda yaşamaya uygun hale getiriyorlar.

YOLCULUK SIRASINDA SEVGİLİSİNDEN AYRILIYOR AMA PES ETMİYOR 2017 Eylül ayında ikili yollara düşüyor. Ancak insan insanı yolculukta tanırmış. Sydney erkek arkadaşının hayatının insanı olmadığını fark ediyor. Yola çıkmalarından kısa süre sonra Sydney ve erkek arkadaşı ayrılıyor ve Sydney yola tek başına devam etmeye karar veriyor. Ayrılmalarının ardından birlikte yaptıkları karavanın sevgilisinde kalmasına karar veriyorlar. Taze bir başlangıç yapmak isteyen Sydney 3 farklı işte çalışarak ve boş zamanlarında da freelance işler yaparak para biriktiriyor. 2018 yılının Mayıs ayına gelindiğinde Sydney 24 bin dolar para biriktiriyor ve kendisine ait yeni bir karavan satın alıyor. İçine mutfak, büyük boy yatak, tuvalet ve banyo, vs. koyarak yollarda bir yaşam için gereken tüm değişiklikleri yapıyor. Ancak yola çıkmadan önce halletmesi gereken bir eksiklik daha var, onu da Ella isimli golden retriever cinsi köpek yavrusuyla gideriyor Sydney. 2019’un başında Sydney yeni macerasına başlıyor ve bugüne kadar ABD’de 20 eyaleti geziyor. Kendi web sitesindeki reklamlar ve satış ortaklıkları, bunun yanında blog tasarımları sayesinde para kazanan Sydney maceralarını da Instagram sayfasında ve podcast olarak yayınlıyor.

'KENDİMİ TAM BİR ÇILGIN GİBİ HİSSEDİYORUM' Yolculuğunun ilk günlerinde yaptığı paylaşımlarda şöyle diyor Sydney, “Kendimi en özgür hissettiğim zamanlardayım. Kendimi tam bir çılgın gibi hissediyorum. Bunu gerçekleştiren benim ve hala bunun gerçek olduğuna inanamıyorum.” Sürekli karavanıyla yollarda olan Sydney ayda bir defa ailesini ve sevdiklerini görmek için Indiana’daki evine dönüyor ve sevdikleriyle vakit geçiriyor. Ancak yakın zamanda, yeni hayatından vazgeçmek ve yerleşik hayata geri dönmek gibi bir niyeti yok. Kendisini şu an çok iyi hissettiğini ve yapmak istediği şeyi yaptığını söyleyen Sydney, “yakın zamanda buna son vermek gibi bir niyetim yok, ancak kendimi sürekli yollarda olmak zorundayım diye de şartlamıyorum. Geleceğe dönük tahminlerim yok, eminim ki bu macera bitmesi gerektiği noktada kendiliğinden bitecektir. Ancak bunun yakın zamanda olmayacağını söyleyebilirim” diyor. Tek başına yolculuk yapmaktan asla korkmadığını belirten Sydney, “yalnız olmayı seven biriyim, ancak yollardayken kendimi asla yalnız hissetmiyorum. Sürekli diğer insanlarla bir aradayım ve sürekli birileriyle sohbet ediyorum. Köpeğimi gezdirmeye çıktığımda veya insanlar Instagram’dan görüp beni ziyarete geldiklerinde yalnız kalmak pek de mümkün değil” diye ekliyor.

Yolarda kendisini en yalnız hissettiği anı, köpeği Ella’nın hastalandığı an olarak anlatıyor Sydney. “Paniklemiştim, ancak etrafımda beni sakinleştirecek ve bana akıl verecek kimse olmadığı için kendimi yalnız hissettim” diyen Sydney, “Annem ve vetirenerim telefonun bir ucunda sürekli benimle konuşuyordu, ama ben o an yanımda biri olmasını çok istedim” diye ekliyor. Sosyal medyada pek çok takipçisi olan Sydney, kadınlardan destek veren, tebrik eden ve seni örnek alıyorum diyen mesajlar almayı çok seviyor. Birçok kadının aklından böyle şeyler geçtiğini ancak kendilerini frenlediğini söyleyen Sydney, “eğer bir kadına bile ilham verebilirsem ne mutlu bana” diyor. KADINLARA KORKMAYI ÖĞRETTİLER Kadınların dünyanın her yerinde korkutularak yetiştirildiğini söyleyen Sydney, bunun böyle devam etmemesi gerektiğini söylüyor. Toplumun belirlediği kurallar sizin de kuralınız olmak zorunda değil diyen Sydney, “nasıl yetiştirildiğiniz önemli değil, büyüdüğünüzde sizin ne istediğiniz önemli” diye ekliyor.



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