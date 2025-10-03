SPOR

Isınma hareketleri nedir, neden önemlidir?

Sporcular için antrenman zamanları olsa da spor bir süreçtir ve aşamalardan oluşur. Antrenman sonrası dinlenme, beslenme, antrenman zamanı ve performans anı genel aşamalarıdır. Isınma hareketleri de bu aşamalar kadar kritik bir süreçtir.

Doğukan Bayrak

Spor eğitimleri ve antrenmanları genel anlamda zihinsel olgunluk, öz farkındalık, ahlaki gelişim ve atletik performansın birleşimi üzerine yoğunlaşır. Profesyonel sporcular veya sporu hayatının bir parçası haline getirmiş bireyler için temel, aynı prensipler üzerine kuruludur. Aradaki fark zaman aralıkları ve kariyer tercihleri üzerinden şekillenmektedir.

Antrenman yoğunluğu sporcular arasında farklılık gösterebileceği gibi sporcu beslenmesi ve antrenman hazırlığı sabit değerler arasında yer alır. Sporcunun amatör veya profesyonel olmasına bakılmaksızın en kritik noktalardan birisi de spor öncesi ısınma hareketleridir.

Isınma hareketleri nedir?

Spor antrenmanları yoğun efor ve kas kullanımı içerebilmektedir. Spor hareketleri genel anlamda biyolojik sınırları ileri taşıma amacını taşır. Bu da aynı zamanda kas, tendon, kemik ve dokuların aşırı zorlanmasına sebebiyet verir. Bu sporcunun gelişimi için gerekli bir zorluktur. Öte yandan atletik performans için vücut yapısının "sağlıklı" olması da gereklidir. Sakatlıklar sporun bir parçası olsa da önlem almak mümkündür.

Isınma hareketleri de sporcuların sakatlanmaktan korunmak için uyguladığı bir dizi öncül egzersizlerdir. Isınma tabiri, hem antrenmanın başlangıç aşamasındaki mental hazırlığı ifade eder hem de gerçek manada vücut içerisindeki kan dolaşımı ve kaslara enerji aktarımı anlamına gelir. Isınma hareketleri sırasında vücutta nabız artar, kardiyovasküler sistem harekete geçer ve kaslar antrenmana hazır gelir. Hem nefes hem de kas/kemik dokusunu yoğun antrenmana hazırlayan bir süreçtir. Fiziksel şartların müsait olduğu ortamda mental hazırlık süreci de desteklenmiş olur. Sporcu artık antrenmana hem fiziken hem de zihnen formda hissederek başlayabilir.

Isınma hareketleri neden önemlidir?

Isınma hareketleri öncelikle sakatlık riskini minimuma indirir. Antrenmanlarda tek risk grubu kaslar değildir. Özellikle patlayıcı veya ağırlık türlerinde antrenman yapan sporcular için tendon ve kemik yapısı gözden kaçabilir. Kasların gelişmesi aldatıcı bir durum olabilir. Çünkü tendon ve kemik dokusu gibi bölümler kaslara göre çok daha yavaş bir gelişme sürecinden geçer. Isınma hareketleri ile "izometrik" isimlendirilen süreçle kas ve tendon yapısı sıkılaşır. Bağ ve doku kaynaklı sakatlıklarda deney ortamında gözlemlenmiş önemli azalmalar olur.

Öte yandan ısınma hareketleri kalp ve damar dolaşımını yoğun efor aktivitelerine hazırlar. Normal şartlarda yetişkin bir insanın nabzı "60-100" arasında ölçülmektedir. Antrenman sırasında nabız "120-160" değerlerine çıkabilir. Doğrudan antrenmana başlamak kalp ve damarlar üzerinde yoğun stres oluşturur. Bu, karaciğer ve böbrek gibi diğer iç organları da kapsayan kapsamlı bir krize yol açabilir.

Isınma hareketleri ile kas, tendon ve kemikten sonra iç organlar/dolaşım sistemi de güvence altına alınabilir. Öte yandan vücudu antrenmana iyi hazırlamak ve "idmana sıcak girmek" sporcuların performanslarını da arttırır. Vücut yoğun efora hazırdır. Kas liflerinin uyarılmış olması ve nabzın ideal spor aralığına oturması doğrudan yüksek performansa etki edebilmektedir.

