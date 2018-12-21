TREND

İşitme engelli modele yapılan hareket sosyal medyayı ayağa kaldırdı

Betül Kurucu Betül Kurucu
İLGİNÇ HABERLER  | 21.12.2018 11:37 | Son Güncelleme

Nyle DiMarco isimli işitme engelli erkek model, uçakla yaptığı ABD yolculuğunu ilginç şekilde sonlandırdı. Havalimanın kendisine yardımcı olmak isteyen personelin tavrı karşısında sinirlenen Nyle, derdiği çektiği bir videoyla anlattı.

Kısa sürede binlerce kişiye ulaşan video, havayolu şirketine tepkileri beraberinde getirdi. İşitme engelli modele yapılan uygulamadan rahatsız olan binler sosyal medyadan tepkisini dile getirince, havayolu şirketi özür dileyerek hatasını telafi etmeye çalıştı. Peki havayolu şirketinin binlerce kişinin öfkelenmesine yol açan uygulaması neydi? İşte cevabı...

Tepkiler çığ gibi büyüyor

İşitme engelli erkek model Nyle DiMarco'ya hava yolu şirketi tarafından yapılan uygulama sosyal medyayı ayağa kaldırdı.
Geçtiğimiz salı günü ABD'de yaşanan olayda Nyle DiMarco'nun uçağı havalimanına iniş yapmış ve modelin yolculuğu sonlanmıştı.
Uçaktan çıkmak için çıkışa doğru ilerleyen Nyle DiMarco'yu havalimanında çalışan bir personel, elinde isminin yazılı olduğu bir kartla karşıladı.
Personel beraberinde tekerlekli sandalye de getirmişti.
Tekerlekli sandalyeye bir anlam veremeyen Nyle DiMarco, Twitter hesabında 'Havalimanında işitme engelli olmak tekerlekli sandalyeye ihtiyacım olduğunu anlamına geliyor' sözlerini söylediği videoyu Twitter hesabından paylaştı.
Video 7 binden fazla izlendi.
Çok sayıda kullanıcı işitme engeli olan modele tekerlekli sandalye hizmeti sunulmasına bir anlam veremedi ve hava yolu şirketinin bu davranışına tepki gösterdi.
Olayın ardından hava yolu şirketi bir açıklama yaptı.
Yapılan açıklamada Nyle DiMarco'dan özür dilendi.
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
işitme engelli model

En Çok Okunan Trend Haberler

Sosyal medyada tepki yağıyor! Görme engelli çocuğa hatalı park engeli

Sosyal medyada tepki yağıyor! Görme engelli çocuğa hatalı park engeli

Antalya'da duyan koştu! Aynısı 2015'te olmuştu

Antalya'da duyan koştu! Aynısı 2015'te olmuştu

Survivor 2019'un ilk yarışmacısı Turabi mi?

Survivor 2019'un ilk yarışmacısı Turabi mi?

Milli Piyango çekilişi görüntüsü gündem yarattı: Hayır, hayır geri atalım topu...

Milli Piyango çekilişi görüntüsü gündem yarattı: Hayır, hayır geri atalım topu...

İlginizi Çekebilir

3 adımda kolay çeyiz alışverişi nasıl yapılır?

3 adımda kolay çeyiz alışverişi nasıl yapılır?

Vücut geliştiren erkekleri fotoğraf çekimi için kandırıp tecavüz etti!

Vücut geliştiren erkekleri fotoğraf çekimi için kandırıp tecavüz etti!

Her gün onlarca üründe yeni yıl indirimini kaçırmayın!

Her gün onlarca üründe yeni yıl indirimini kaçırmayın!

Uçakta taciz! Pantolon ve gömleğinin düğmeleri çözülmüş halde uyandı

Uçakta taciz! Pantolon ve gömleğinin düğmeleri çözülmüş halde uyandı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Yüzünde havai fişek patladı, hayatı karardı!

Yüzünde havai fişek patladı, hayatı karardı!

Müslüm Gürses dinleyip efkarlanan kedi

Müslüm Gürses dinleyip efkarlandı

Yorumcu Stig Tofting, canlı yayında yellenince stüdyoda bulunan herkes gülme krizine girdi!

Canlı yayında gaz çıkardı!

Sevişirken gizlice kondomunu çıkaran adama 8 ay hapis cezası

Sevişirken gizlice kondomunu çıkaran adama hapis cezası

Oyuncak yakalama makinesinden istediğini böyle aldı

Küçücük delikten böyle girdi!

'İçi ve dışı kırmızı elma' tescillendi

Bu elmanın içi de dışı da kırmızı!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.