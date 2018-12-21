İşitme engelli modele yapılan hareket sosyal medyayı ayağa kaldırdı

Kısa sürede binlerce kişiye ulaşan video, havayolu şirketine tepkileri beraberinde getirdi. İşitme engelli modele yapılan uygulamadan rahatsız olan binler sosyal medyadan tepkisini dile getirince, havayolu şirketi özür dileyerek hatasını telafi etmeye çalıştı. Peki havayolu şirketinin binlerce kişinin öfkelenmesine yol açan uygulaması neydi? İşte cevabı...

Tepkiler çığ gibi büyüyor

İşitme engelli erkek model Nyle DiMarco'ya hava yolu şirketi tarafından yapılan uygulama sosyal medyayı ayağa kaldırdı.

Geçtiğimiz salı günü ABD'de yaşanan olayda Nyle DiMarco'nun uçağı havalimanına iniş yapmış ve modelin yolculuğu sonlanmıştı.

Uçaktan çıkmak için çıkışa doğru ilerleyen Nyle DiMarco'yu havalimanında çalışan bir personel, elinde isminin yazılı olduğu bir kartla karşıladı.

Personel beraberinde tekerlekli sandalye de getirmişti.

Tekerlekli sandalyeye bir anlam veremeyen Nyle DiMarco, Twitter hesabında 'Havalimanında işitme engelli olmak tekerlekli sandalyeye ihtiyacım olduğunu anlamına geliyor' sözlerini söylediği videoyu Twitter hesabından paylaştı.

Video 7 binden fazla izlendi.

Çok sayıda kullanıcı işitme engeli olan modele tekerlekli sandalye hizmeti sunulmasına bir anlam veremedi ve hava yolu şirketinin bu davranışına tepki gösterdi.

Olayın ardından hava yolu şirketi bir açıklama yaptı.