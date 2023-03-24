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İskenderun'da dünyaevine girmeye hazırlanan genç kızın hayali enkazda kaldı

24.03.2023 13:40 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kahramanmaraş merkezli depremlerden önce Hatay'da düğün hazırlıkları yapan Deniz Özdemir, evlerinin enkazında kalan çeyiziyle yıkılan evlilik hayallerine üzülüyor.

"Asrın felaketi" olarak nitelenen 6 Şubat'taki depremlere İskenderun ilçesi Muradiye Mahallesi'ndeki evinde yakalanan 26 yaşındaki genç kadın, yıkılan binanın enkazından yaralı çıkarıldı.

Bir yıl önce tanıştığı Bestami Bebek ile nişanlanan Özdemir'in, gelecek eylül ayında yapmayı planladıkları düğün için hazırladığı çeyizi, ailesiyle yaşadığı 3 katlı binanın çökmesi sonucu enkazın altında kaldı.

İlçede ve Mersin'deki tedavisinin ardından ailesiyle nişanlısının ikamet ettiği Güzelçay Mahallesi'nde çadırda yaşamaya başlayan Özdemir, kullanılamaz hale gelen eşyalarının borçlarını ödemenin zorluğunu ve düğününü ertelemenin hayal kırıklığını yaşıyor.

"KAÇ YILLIK EMEKLERİMİZ TUZLA BUZ OLDU"

Özdemir, AA muhabirine, 25 dikiş atılan ayağı iyileşmediği için fabrikadaki işine dönemediğini söyledi.

Eylül ayındaki düğün için hazırlık yaptıklarını ve çeyizini tamamladığını anlatan Özdemir, "Beyaz eşya, elektrikli süpürge, televizyon, yemek takımları ve mutfak eşyalarımı almıştım. Maalesef hepsi enkazın altında kaldı. Hepsi paramparça oldu. Hiçbir şeyim kalmadı." dedi.

Özdemir, eşyalarının ikinci taksitini depremden önce ödediğini ve 40 bin lira daha borcu olduğunu belirterek, "Evin enkazı da henüz kalkmadı, ne yapacağımızı bilmiyoruz. Ama bütün hayallerimin yıkıldığını biliyorum. Şu anda çok istesem de düğün yapamayız. Hayallerim enkazda, bana kalan ise borçları oldu." diye konuştu.

Doğal afet olması nedeniyle eşyaların borcunun tahsil edileceğini firmalardan öğrendiğini aktaran Özdemir, önlerini göremedikleri için düğünü ertelemek zorunda kaldıklarını ifade etti.

Özdemir, düğünü yapmayı çok istediklerini dile getirerek şunları kaydetti:

"Şimdi olmayan eşyalarımızın borçları kaldı. Şu anda maddi gücümüz kalmadı. Ancak çalışıp çeyizimin borçlarını ödeyebilirim. Yeni çeyiz kurmaya kalkmam senelerimi alır. Düğün yapamayacak gibi duruyoruz. Sadece benim çeyizim değil ailemin eşyaları da kalmadı. Kaç yıllık emeklerimiz tuzla buz oldu."

"YENİ GELİNİN DÜĞÜN HAYALLERİ OLUR ANCAK KIZIMIN ÇEYİZ BORCU VAR"

Anne Eylem Özdemir de ailece hayatta kaldıkları için Allah'a şükrettiklerini, kendi eşyalarından ziyade kızının çeyizine üzüldüğünü söyledi.

Kızının mürüvvetini görmeye çok yaklaştıklarını ancak depremin bütün planları alt üst ettiğini anlatan Özdemir, "Hayattayız, bir şekilde toparlayacağız. Kızımın düğününü yapmayı çok istiyorduk. Çeyizindeki eşyaların hepsini özenle seçiyorduk. Kız çocuğu sonuçta. Hemen hemen 10 yıldır küçük küçük bir şeyler alıyorduk. Son olarak beyaz eşyaları almıştık. Evimiz yerle bir oldu. Çıkmamız bile mucizeydi. Şimdi ne kalacak evimiz ne de yapacak düğünümüz var. Yeni gelinin düğün hayalleri olur ancak kızımın çeyiz borcu var." ifadelerini kullandı.

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