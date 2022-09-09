İSKİ'nin Çatalca'daki binası yenileme çalışmaları sonrası açıldı

İSTANBUL (AA) - İstanbul Büyükşehir Belediyesince (İBB) depreme dayanıklı hale getirme çalışmaları kapsamında yenilenen Çatalca İSKİ binası açıldı.

Açılış töreninde bir konuşma yapan İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, partili olmanın millete hizmet etme noktasında görevini yerine getirmek anlamına geldiğini söyledi.

Partilerin hizmet için bir araç olduğunu anlatan İmamoğlu, "Esas olanın devletimiz ve milletimizin bekası olduğunu unutmamak gerekir. Bugün ülkemizde bu anlayışın karşısında bir anlayışla mücadele etmekteyiz." ifadesini kullandı.

Milletin emanet ettiği bütçeyi en tasarruflu ve kaliteli şekilde kullandıklarını savunan İmamoğlu, "Milletimizin bütçesiyle yaptığımız İSKİ'nin bu hizmetini milletimize hediye etmeye geldik." diye konuştu.

İmamoğlu, İstanbul'u yönetmenin ancak yüksek bir enerjiyle mümkün olduğunu söyleyerek, "Biz 3 yıldır İstanbul'da yeni bir bakış açıyla daha hızlı iş üretmeye, daha hızlı sonuç almaya odaklandık. 150 günde 150 proje bu karakterimizi öne çıkaran bir dönemi anlatıyor. Bundan sonraki 150 günlerde de 150 projeleri açmaya devam edeceğiz." dedi.

- "İSKİ'nin tarifesi siyaset dışıdır"

Göreve geldiklerinde Çatalca'nın 2 mahallesinde doğalgaz olmadığını ve bu sorunu çözdüklerini anlatan İmamoğlu, İSKİ binasını da depreme karşı dayanıklı hale getirdiklerini söyledi.

İSKİ'nin siyaset ve günlük tartışmaların dışında tutulmasını isteyen İmamoğlu, şöyle konuştu:

"İSKİ'nin çok az merkezi idareden olan payı dışındaki gelirinin büyük bir kısmı su faturalarıdır. İSKİ'de daha önce TEFE-TÜFE'ye göre yapılan zam sistemi meclisteki kararla kaldırdı. 'Mecliste biz çoğunluğuz, gelip bize zammı getireceksiniz, biz karar vereceğiz.' dediler. Kaç defa getirdiysek 50 tane bahane, 100 tane bahane, çoğu kez vermediler. İSKİ Türkiye'nin şehirleri arasında en pahalı hizmet sunmak zorunda kalan bir kurum. Çünkü Melen'den de buraya su basılıyor. Böylesi bir kurum şu anda büyükşehirler arasında tarifedeki su parası olarak neredeyse son sıralara inmiş durumda. Ve kalkıyor birileri su parasının da insanlarımıza çok büyük yük olduğu söylüyor. Biz göreve geldiğimizde su faturalarınızla elektrik faturalarınız neredeyse aynıydı. Bugün evinize gelen su faturası, elektrik faturasına bakın, neredeyse beşte biridir."

Yeni bir ek bütçeyi gelecek hafta meclise sunmak zorunda olduklarını belirten İmamoğlu, "Dolayısıyla İSKİ'nin bütçesi İSKİ'nin tarifesi siyaset dışıdır. Milletimizin musluğundan su akıtılması işidir. Bu bağlamda mecliste grubu bulunan bütün siyasi partilere hassasiyetle davranıp İSKİ'nin bu kavramların dışında tutulması noktasında özenli davranmalarını diliyorum." değerlendirmesinde bulundu.

