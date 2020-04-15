İskoçya ligi için flaş karar! Alt liglerde lider olan takımlar şampiyon ilan edildi

İskoçya'da geçtiğimiz günlerde kulüpler arasında liglerin iptali konusunda yapılan oylamada %81 evet oyu çıktı. Alt ligler tescil edildi. Mevcut lider olan takımlar şampiyon ilan edildi. Premier Lig için bekleyiş sürüyor.
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