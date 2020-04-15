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  4. İskoçya ligi için flaş karar! Alt liglerde lider olan takımlar şampiyon ilan edildi

İskoçya ligi için flaş karar! Alt liglerde lider olan takımlar şampiyon ilan edildi

AVRUPADAN FUTBOL HABERLERİ  | 15.04.2020 20:57 | Son Güncelleme

İskoçya'da alt ligler tescil edildi. Lider durumdaki takımlar şampiyon ilan edildi.

İskoçya ligi için flaş karar! Alt liglerde lider olan takımlar şampiyon ilan edildi

İskoçya'da geçtiğimiz günlerde kulüpler arasında liglerin iptali konusunda yapılan oylamada %81 evet oyu çıktı. Alt ligler tescil edildi. Mevcut lider olan takımlar şampiyon ilan edildi. Premier Lig için bekleyiş sürüyor.

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