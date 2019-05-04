İskoçya Ligi'nde Celtic 50. şampiyonluğuna ulaştı

İskoçya Ligi'nde Aberdeen'i deplasmanda 3-0 mağlup eden Celtic, şampiyonluğu garantiledi.

Ligde Aberdeen'e konuk olan yeşil-beyazlı ekip, 40. dakikada Mikael Lustig, 53. dakikada Jozo Simunovic ve 88. dakikada Odsonne Edouard'ın golleriyle sahadan 3-0 galip ayrıldı.

En yakın takipçisi Rangers ile bitime iki hafta kala puan farkını 12'ye çıkaran Celtic, üst üste sekizinci, toplamda ise 50. şampiyonluğuna ulaştı.

