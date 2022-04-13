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İskoçya müzesi, Nijerya'ya ait 125 yıllık bronz heykelleri iade edeceğini duyurdu

13.04.2022 17:52 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İskoçya’nın en büyük müzelerinden biri olan Glasgow Life Müzesi, Nijerya’nın güneyindeki Benin Krallığı dönemindeki eserlerin ülkeye iade edileceğini duyurdu. Avrupa’ya kaçırılan 125 yıllık 17 bronz heykelin verilmesi için Nijerya Enformasyon ve Kültür Bakanlığı temsilcilerinin Glasgow Life Müzesi yetkilileriyle görüştüğü ifade edildi.

İskoçya müzesi, Nijerya'ya ait 125 yıllık bronz heykelleri iade edeceğini duyurdu

Nijerya Ulusal Müzeler ve Anıtlar Komisyonu Genel Müdürü Abba İsa Tijjani, görüşmenin ardından yaptığı açıklamada, İskoçya müzesinde Nijerya'ya ait 17 bronz heykel bulunduğunu belirtti. Tijjani, bu eserlerin 1897 yılında kaçırıldığını kaydederek, İskoçya hükümetinin bu eserleri iade etmeyi kabul ettiğini söyledi.

İNGİLİZ HÜKÜMETİ SICAK BAKMIYOR

Nijerya'ya ait çok sayıda eserin yurt dışında bulunduğunun altını çizen Tijjani, hükümetin bu eserlerin iade edilmesi konusunda çeşitli çalışmalar sürdürdüğünü ifade etti. Nijerya'nın sömürge öncesi ve kolonyal dönemde çalınan "Oba" bronz heykelinin de aralarında bulunduğu yüzlerce tarihi eser, ABD ve Avrupa ülkelerindeki çeşitli müzelerde sergileniyor.

Son zamanlarda Nijerya, sömürge döneminde kaçırılan tarihi eserlerin ait olduğu ülkeye geri gönderilmesi konusundaki ısrarını sürdürse de İngiliz hükümeti, bu eserlerin iade edilmesi fikrine sıcak bakmıyor.

(AA)

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Anahtar Kelimeler:
Nijerya
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