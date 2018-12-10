MAGAZİN

Iskra Lawrence elinde telefonla denize girdi

MAGAZİN HABERLERİ  | 10.12.2018 14:58 | Son Güncelleme

Büyük beden modeller arasında en çok bilinen ve konuşulan modellerden Iskra Lawrence, sevgilisiyle görüntülü konuştuğu cep telefonunu denizde bile elinden bırakmadı.

Iskra Lawrence elinde telefonla denize girdi

Model Iskra Lawrence, hafta sonunu Miami'de plajda geçirdi.

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Bir arkadaşıyla plaja giden Lawrence bu arada geçtiğimiz hafta samimi bir şekilde görüntülendiği erkek arkadaşıyla da görüntülü bir konuşma yaptı.

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Yüksek belli pembe bir bikini giyen Iskra Lawrence, denize doğru yürüyüp, görüntülü konuşma yaptığı erkeğe çevreyi gösterdi. Daha sonra da kumlara oturup konuşmasını sürdürdü.

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Bir dönem fazla kilolu olduğu için bütün modellik ajanslarından geri çevrilen güzel model artık bu sektörde en çok aranan isimlerden biri.


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Iskra Lawrence Iskra Lawrence bikini

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