Iskra Lawrence elinde telefonla denize girdi

Model Iskra Lawrence, hafta sonunu Miami'de plajda geçirdi.

Bir arkadaşıyla plaja giden Lawrence bu arada geçtiğimiz hafta samimi bir şekilde görüntülendiği erkek arkadaşıyla da görüntülü bir konuşma yaptı.

Yüksek belli pembe bir bikini giyen Iskra Lawrence, denize doğru yürüyüp, görüntülü konuşma yaptığı erkeğe çevreyi gösterdi. Daha sonra da kumlara oturup konuşmasını sürdürdü.

Bir dönem fazla kilolu olduğu için bütün modellik ajanslarından geri çevrilen güzel model artık bu sektörde en çok aranan isimlerden biri.



