Isla'nın eşinden gelecek planı: Geri döneceğiz

Isla'nın devre arasında nikah kıydığı eşi Gala Caldirola, F.Bahçe'de sözleşmesi sezon sonu bitecek Şilili yıldızın kariyer planı ile ilgili önemli açıklamalar yaptı.

Ülkesinde bir televizyon programına katılan Caldirola, "Benimle konuşurken daha fazla yaşlanmadan Universidad'a dönüp faydalı olmak istediğini söylüyor. Birlikte Şili'ye döneceğiz. Bu dönüş uzun sürmeyecek" dedi.

