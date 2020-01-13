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  4. Isla'nın eşinden gelecek planı: Geri döneceğiz

Isla'nın eşinden gelecek planı: Geri döneceğiz

FENERBAHÇE HABERLERİ  | 13.01.2020 10:25 | Son Güncelleme

Fenerbahçeli futbolcu Isla'nın eşi Gala Caldirola, sezon sonu sözleşmesi bitecek olan Şilili futbolcunun kariyer planıyla ilgili, ülkesindeki bir televizyon programında açıklamalarda bulundu.

Isla'nın devre arasında nikah kıydığı eşi Gala Caldirola, F.Bahçe'de sözleşmesi sezon sonu bitecek Şilili yıldızın kariyer planı ile ilgili önemli açıklamalar yaptı.

Ülkesinde bir televizyon programına katılan Caldirola, "Benimle konuşurken daha fazla yaşlanmadan Universidad'a dönüp faydalı olmak istediğini söylüyor. Birlikte Şili'ye döneceğiz. Bu dönüş uzun sürmeyecek" dedi.

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Anahtar Kelimeler:
Gala Caldirola Fenerbahçe Spor Toto Süper Lig isla

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