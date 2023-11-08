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İslahiye'de 17 bloktan oluşan deprem konutları teslime hazır

08.11.2023 11:19 | Son Güncelleme:
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Arazisinin yüzde 30'unu yeşil alanın oluşturduğu, 399 dairelik site, yürüyüş yolları, spor aletleri, basketbol sahası, çocuk oyun parkı, fitness salonu gibi sosyal donatı alanlarıyla dikkati çekiyor.

Gaziantep'in İslahiye ilçesinde TOKİ'nin yaptığı 17 blok ve 399 daireden oluşan, teslime hazır hale getirilen sitede yeşil alanlar, yürüyüş yolları ve spor sahaları bulunuyor.

"Asrın felaketi" olarak nitelenen 6 Şubat'taki depremlerin yıkıma neden olduğu ilçede mart ayında temeli atılan, Değirmencik Mahallesi'ndeki deprem konutlarının yapımı tamamlandı.

12 Nisan'da örnek dairesi tamamlanan proje kapsamında 17 blokun iç ve dış işlemleri bitti.

Dairelerde pencere, kapı, mutfak ve tuvalet ürünlerini takan ekipler, bina içlerinde ise asansörden merdiven korkuluklarına kadar bütün işlemleri kullanıma hazırladı.

Yüzde 30'unu yeşil alanın oluşturduğu sitede, yürüyüş yolları, spor aletleri, basketbol sahası, çocuk oyun parkı, fitness salonu gibi alanların da yapımı tamamlandı.

Site içinde bulunan yeşil alanda ise ilçenin toprak yapısına uygun yetişebilecek ağaçlar dikildi.

TOKİ Uzmanı ve Yüksek İnşaat Mühendisi Ekrem Kabataş, AA muhabirine, mart ayında temeli atılan blokların tamamlandığını söyledi.

Dairelerin vatandaşlara teslime hazır olduğunu anlatan Kabataş, şunları söyledi:

"Projemizin yüzde 30'u yeşil alandan oluşuyor. İçerisinde fitness salonu, çocuk oyun alanları, koşu parkı, yürüyüş yolu bulunan güzel bir sosyal projedir. Şu an artık her şey tamamlandı ve güvenle oturulabilecek halde. Asansörlerin yeşil etiketleri alındı. Mutfak mobilyaları takıldı, seramik ve parke imalatları tamamlandı. Daire içlerinde bir ailenin ihtiyacını giderecek her şey bulunmakta. Her yer en iyi malzemelerle donatıldı."

"PROJEDE YEŞİL ALANA ÖNEM VERİLDİ"

Kabataş, proje kapsamında vatandaşların rahat edebileceği her şeyin düşünüldüğünü ifade etti.

Blokların 2+1 ve 3+1 dairelerden oluştuğunu belirten Kabataş, şunları kaydetti:

"Projede yeşil alana önem verildi. Çok güzel bir oran bu. Yeşilin ne kadar önemli olduğunu gösteren bir proje ortaya çıktı. Alana bu bölgeye özgü ağaçlar dikildi. Özellikle bu bölgenin toprağı kullanıldı. Burası tam bir site. Ağaçlar için kullandığımız toprak bölgeye ait. Bölgede yetişen ağaçlar burada kullanılmaya çalışıldı. Her şey vatandaşımıza hazır hale getirildi."

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TOKİ Gaziantep İslahiye Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı konut

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