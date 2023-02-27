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İslahiye'de heyelanla kapanan İdilli Deresi'nde suyun kontrollü tahliyesi sürüyor

27.02.2023 12:20 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Gaziantep'in İslahiye ilçesinde, depremin ardından meydana gelen heyelan nedeniyle kapanan İdilli Deresi'ndeki suyun kontrollü tahliyesi gerçekleştiriliyor.

"Asrın felaketi" olarak nitelendirilen, Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından meydana gelen heyelan nedeniyle İslahiye'nin kırsal Değirmencik ve İdilli mahalleleri arasında kapanan yol ile İdilli Deresi'nde çalışmalar devam ediyor.

Devlet Su İşleri ekipleri ve ilgili kurumların görevlileri, heyelan sonucu önünde set oluşan deredeki suyun kontrollü tahliyesi için faaliyetlerini sürdürüyor.

Ekipler, gerek dronla gerekse karadan, derenin kapanmasıyla oluşan göletteki suyun yükselmesini takip ediyor.

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deprem Gaziantep İslahiye heyelan

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