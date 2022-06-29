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İslam İşbirliği Teşkilatının turizm kenti seçtiği Şanlıurfa atak bekliyor

29.06.2022 11:45 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Haliliye Belediye Başkanı Mehmet Canpolat: - "Şanlıurfa durmadan koşmaya gayret ediyor, Şanlıurfa şahlanıyor" - Şanlıurfa Bölgesel Turist Rehberleri Odası Genel Sekreteri Müslüm Çoban: - "2023 yılında Şanlıurfa'ya olan talebin artmasını ve yapılacak rezervasyonun şimdiden başlayacağını umut ediyoruz"

EŞBER AYAYDIN - İslam İşbirliği Teşkilatı tarafından "İslam ülkelerinin 2023 turizm kenti" seçilen Şanlıurfa'nın, inanç turizminde ön plana çıkması öngörülüyor.

Konuklarına kültür ve inanç turizmini bir arada sunan Şanlıurfa, Hazreti İbrahim'in doğduğu ve ateşe atıldığı yer olarak rivayet edilen Balıklıgöl, "tarihin sıfır noktası" diye nitelendirilen UNESCO Dünya Mirası Listesi'ndeki Göbeklitepe, neolitik döneme ait yeni eserlere ulaşılan Karahantepe, konik kubbeli evleriyle bilinen tarihi Harran ilçesi ve doğal güzellikleriyle öne çıkan Halfeti gibi birçok önemli noktayı gezme imkanı sunuyor.

Kente gelen ziyaretçiler, Şanlıurfa'nın kadim tarihine tanık olmanın yanı sıra yöresel müziklerin çalındığı ünlü sıra gecelerine katılıp, lahmacun, ciğer ve çiğ köfte gibi bölgenin yöresel lezzetlerini tatma fırsatı yakalıyor.

İslam İşbirliği Teşkilatının Azerbaycan'ın başkenti Bakü'de gerçekleştirilen, 11. Turizm Bakanları Konferansı'nda Şanlıurfa'nın, İslam ülkelerinin 2023 turizm kenti seçilmesi heyecanla karşılandı.

- "Yerli ve yabancı turistlerimizi en iyi şekilde ağırlayacağız"

Haliliye Belediye Başkanı Mehmet Canpolat, İslam ülkelerinin 2023 turizm kenti olmanın kendilerine büyük bir mutluluk verdiğini söyledi.

"Şanlıurfa" denilince akıllara köklü ve kadim bir kentin geldiğini belirten Canpolat, şöyle konuştu:

"İslam İşbirliği Teşkilatına ve emeği geçen Kültür ve Turizm Bakanlığı nezdindeki tüm ilgililere çok teşekkür ediyoruz. Yaşanan gelişmeler ilimizdeki gerek ticari ve turizm potansiyelini artırmakla beraber tanıtılması noktasında da önemli bir adım olacak. Şanlıurfa durmadan koşmaya gayret ediyor, Şanlıurfa şahlanıyor. Bir Şanlıurfalı olmaktan, Göbeklitepe ve Karahantepe'yi bünyesinde bulundurduğundan dolayı bir Haliliyeli olmaktan mutlu olduğumu ifade etmek isterim. İnşallah gelen yerli ve yabancı turistlerimizi en iyi şekilde ağırlayacağız." dedi.

Kültür ve turizm yönünden çalışmalarına aralıksız devam ettiklerini aktaran Canpolat, bu kapsamda inşası devam eden otelin ve kültür merkezinin açılışını da en kısa sürede yapacaklarını söyledi.

- Turizmcilerin sevinci

Şanlıurfa Bölgesel Turist Rehberleri Odası Genel Sekreteri Müslüm Çoban ise Şanlıurfa'nın 2023 yılının turizm kenti olmasının mutluluk verdiğini belirtti.

Aynı zamanda Türkiye Turist Rehberleri Birliği (TUREB) Denetim Kurulu Başkanlığını da yürüten Çoban, verilen kararın kent turizmine olumlu etkilerinin olacağını aktararak, şunları kaydetti:

"Şanlıurfa zaten peygamberler şehri olarak biliniyor. 2023 yılı turizm kenti ilan edilmemiz potansiyelimizi adeta taçlandırdı. Şanlıurfa neolitik döneme tarihlenen Göbeklitepe ve Karahantepe'den dolayı yoğun bir misafir ağırlıyordu, 2023 yılının turizm kenti ilan edilmesiyle birlikte uluslararası anlamda da dünyadaki Müslümanların buraya gelmesi için önemli olacak. Biz 2023 yılında Şanlıurfa'ya olan talebin artmasını ve yapılacak rezervasyonun şimdiden başlayacağını umut ediyoruz."

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Anahtar Kelimeler:
Göbeklitepe Şanlıurfa

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