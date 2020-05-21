Islam Slimani'den Ersun Yanal sözleri: "Bize neden böyle davrandı..."

Kariyerini Monaco'da sürdüren Cezayirli golcü Islam Slimani, Fenerbahçe günleriyle ilgili çarpıcı ifadeler kullandı ve sarı lacivertlilerin eski teknik direktörü Ersun Yanal'ın kendisini kadro dışı bırakmasına da değindi.

Le Score'a röportaj veren Slimani, Fenerbahçe'de geçirdiği dönemi başarısızlık olarak görmediğini söyleyerek, "Benim için Fenerbahçe, çoğu insanın düşündüğü gibi başarısız bir deneyim olmaktan çok uzak. Aksine, zenginleştirici bir deneyimdi. Türkiye'de bir şeyler gördüm, özellikle daha önce hiç görmediğim ekstra şeyler, başka bir dünya." dedi.

Konuyla ilgili detay verilmesi istenen tecrübeli golcü, "Her şeye perde arkasında karar veriliyordu, atmosfer sağlıksızdı. Orada birçok şeye katlanmak zorunda kaldım. Başladığımda ilk 11'de oynuyordum. Beni ve Benzia'yı kadro dışı bırakan yeni teknik direktörün (Ersun Yanal) gelişiyle her şey bir gecede değişti." diye konuştu.

ERSUN YANAL AÇIKLAMASI

Ersun Yanal'ın göreve geldikten bir hafta sonra kendisini ve vatandaşı Yassine Benzia'yı kadro dışı bıraktığını söyleyen Cezayirli Islam Slimani, "Gelişinden bir hafta sonra bize artık antrenman yapamayacağımızı çünkü kiralık oyuncular olduğumuzu söyledi. Bunun üstesinden gelemedik. Bugün bile bize neden bu şekilde davranıldığı benim ve Benzia için hâlâ net değil. Nedenlerin sportif olmadığı açık çünkü futbol hakkında konuşacaksak, en iyiler bizdik." ifadesini kullandı.