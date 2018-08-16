Slimani imzayı attı, Salih Uçan transferi açıklandı

Islam Slimani'nin basın toplantısında ilk olarak sözü alan Damien Comolli, "Leicester ile 1 yıllık kiralık anlaşmaya vardık. Onu getirdiğimiz için çok mutluyuz. İlk günden itibaren istediğimiz bir oyuncuydu. O da Fenerbahçe'ye gelebilmek için istekliydi" diye konuştu. Comolli, "Islam Slimani'nin cumartesi günü Yeni Malatyaspor maçında oynaması için çalışmalar sürüyor. Bazı evraklar, gerekli bunlar için uğraşıyoruz" ifadelerini kullandı. Fenerbahçe'nin yeni transferi Islam Slimani ise "Fenerbahçe'ye geldiğim için çok büyük mutluluk duyuyorum. Damien'e teşekkür ediyorum beni buraya getirdiği için. Bu kulüp için her şeyimi vereceğim" dedi. Islam Slimani sözlerini şöyle sürdürdü: "Gerçekten biz çok iyi bir takımız. Karşımızda Benfica olmasına rağmen kazanmak için çok daha şanslı olduğumuzu gördüm. Çalışmalarımızı sürdürmeliyiz. Bu sezon iyi işler yapabilecek bir takım olduğumuzu gördüm. GEÇEN YIL ÇOK SAKATLIK YAŞADIM

İngiltere'de Portekiz'e göre daha az şans buldum. Geçen yıl çok sakatlık yaşadım. Ancak oynadığım maçlarda asist ve gol sayılarımın fena olmadığını görebiliriz.

TÜRKİYE'DEN BAŞKA TEKLİF ALDI MI?

Fenerbahçe'de olduğum için mutluyum, tek düşüncem buydu, bunun dışında bir şey düşünmüyorum. DERBİLER

Derbilerin atmosferinin ne kadar güzel olabileceğini biliyorum. Her futbolcunun oynamak istediği atmosferlerdir o atmosferler. Benfica maçının atmosferini gördüm, derbilerde de neler olacağını hayal bile edemiyorum. GELMEDEN ÖNCE FEGHOULI İLE KONUŞTUM

Milli takımdan arkadaşım Feghouli ile gelmeden önce konuştum, imzadan sonra da beni tebrik etti. Takımda çok fazla Fransızca konuşan var. Ayrıca Portekizce, İngilizce, Arapça konuşabiliyorum. Problem yaşayacağımı sanmıyorum. SOLDADO ÇOK BÜYÜK FUTBOLCU

Soldado için uzun uzun konuşmaya gerek yok. Çok büyük bir futbolcu, çok iyi bir forvet. Takım içinde rekabet olması her zaman iyidir. 90 dakika oynayabilecek durumda mıyım? Buna hocamız karar verecektir. Ben forvetim. Takıma katkı sağlamak için buradayım. Atabildiğim en çok sayıda gol atmak istiyorum." COMOLLI: SLIMANI'YI BENFICA MAÇINDAN ÖNCE GETİRMEYE ÇALIŞTIK AMA OLMADI

Basın mensuplarının sorularını cevaplayan Damien Comolli, "Slimani oynasaydı, Benfica maçının skoru farklı olur muydu bilmiyorum, bunu kimse bilemez. Pozisyonlar bulduk, kaçırdık, kaleci çıkardı ama olmadı. Slimani'yi ilk maçtan önce getirmek için çok uğraştık ama olmadı. Slimani buraya gelmek için büyük çaba sarf etti. Leicester City'li yetkililerle bunun için görüştü. Ama Leicester'ı da anlıyorum. Bir anlaşma yapmak istemiyorlardı. Parayla bile ilgisi yoktu" dedi.

EMRE AKBABA İYİ OYUNCU

Comolli, "Fransız basını Emre Akbaba'yı istediğinizi yazdı. Doğru mu? sorusuna "Fransız basını ne yazıyor, takip edemiyorum. Emre Akbaba haberini görmedim. Dedikodularla ilgili konuşmuyorum. Emre Akbaba iyi bir oyuncu ama bunun dışında fazla bir şey söylemeyeceğim" cevabını verdi. Comolli sözlerini şöyle sürdürdü: SALİH UÇAN İÇİN EMPOLI İLE ANLAŞTIK

"Sürekli UEFA ile görüşme halindeyiz. Yapılabilecek her transfer kontrol altında. Başkan da bunu net şekilde açıkladı. Doğru yoldayız. Büyük sınırlamalar için çalışmalarımızı yürüttüğümüzü söyleyebilirim. Salih Uçan için Empoli ile anlaştık. Salih, Empoli'ye satın alma opsiyonlu kiralık olarak gidecek. ALPER MAÇTA ÇOK İYİYDİ, FERNANDAO İÇİN PİŞMAN DEĞİLİZ

Forvet yok demek Alper Potuk'a ağır bir eleştiri. Alper elinden geleni yaptı. Belki artık bir 9 numara olacak. Alper, Salı günü etkileyici bir performans sergiledi. Haziran ayının başına dönsek, kesinlikle yine Fernandao'yu satardık, pişman değiliz. OYUNCU SATMA ZORUNLULUĞUMUZ YOK

Transferde sadece İngiltere'ye odaklanmıyoruz. UEFA ile sıkça görüşüyoruz, bize yol gösteriyorlar. Ancak herhangi bir rahatlık sağlamadılar, tüm şartlar aynı şekilde devam ediyor. Eğer birini satarsak, bu oyuncu satma hakkımız olduğu için olur. Böyle bir zorunluluğumuz yok. Transfer pazarında hala aktif durumdayız. Oyuncu satmadan nasıl birini alacağımızı biliyoruz. Ozan Tufan'ı da satmak gibi bir sebebimiz yok."