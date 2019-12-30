İşlenmiş et ürünlerinin zararları incelendi! Araştırma sonuçları korkutuyor

Dünya Sağlık Örgütü (WHO), 2015 yılında işlenmiş etlerin kolorektal kanser riskini arttırdığını doğrularken, kırmızı eti “muhtemelen kanserojen” kabul ediyordu. Bu sonuçlar yapılan 800’den fazla çalışmaya dayanarak ortaya konuldu.

Önceki araştırmalar ayrıca, işlenmiş kırmızı etlerin göğüs kanseri riskini artırabileceğini ileri sürüyordu. Araştırmacılar, yeni çalışma ile bu ilişki hakkında daha fazla bilgi edinmeye çalıştı.

40-69 yaşlarındaki 262 bin 195 kadına ait veriler araştırmaya tabi tutuldu. Göğüs kanseri tanısı konan toplam 7 bin 919 kadın, yedi yıl boyunca takip edildi. İşlenmiş et tüketimi en az olan kadınlarla günde en az dokuz gram işlenmiş et tüketenler karşılaştırıldığında, ikinci grubun yüzde 21 oranında daha fazla meme kanseri riski taşıdığı tespit edildi.

Sığır ve dana eti gibi kırmızı et yemekle meme kanseri riski arasında bir ilişki bulunamadı.

İŞLENMİŞ ET TÜKETENLERDE BEŞTE BİR ORANINDA ARTIŞ

Ardından araştırmacılar, analizlerini, kırmızı ve işlenmiş etlerin ve meme kanseri riskinin izlenmesine yönelik önceki 10 çalışmadan elde edilen sonuçlarla birleştirerek yapılan çalışmaları değerlendirdiler.

İşlenmiş et alımının postmenapozal meme kanseri riskini yüzde dokuz oranında arttırdığını ortaya koydular.”

