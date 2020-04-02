İşler Güçler dizisi konusu nedir, oyuncuları kimler? İşler Güçler ne zaman yayınlandı?

Koronavirüs salgını nedeniyle dizi çekimlerinin iptal edilmesiyle, kanallar da eski dizileri yeniden ekrana sürmeye başladı.Ahmet Kural, Murat Cemcir ve Sadi Celil Cengiz’in başrollerini paylaştığı, Star TV’nin fenomen dizisi İşler Güçler de artık tekrar bölümleriyle her Perşembe Star TV'de yayınlanacak.
Yönetmenliğini ve senaristliğini Selçuk Aydemir’in yaptığı dizinin oyuncu kadrosunda Ahmet Kural, Sadi Celil Cengiz ve Murat Cemcir, Şinasi Yurtsever, Murat Akkoyunlu ve Yılmaz Gruda yer alıyor. İşler Güçler, 28 Haziran 2012 tarihinde Star TV'de Modern Muzip Yalanlar sloganıyla yaz dizisi olarak yayınlanmaya başlayan ve başrollerini Ahmet Kural, Murat Cemcir ve Sadi Celil Cengiz'in paylaştığı, üç oyuncunun yaşam öyküsünü anlatan Türk, komedi televizyon dizisidir.
3 yakın arkadaş kendi filmlerini çekmeye karar verir,ama hiç paraları yoktur. İşler Güçler, kariyerlerinde farklı noktalardaki üç oyuncunun, birlikte bağımsız bir film çekebilmek için girdikleri kısır döngünün trajikomik hikayesini konu ediyor.
Ahmet, Murat ve Sadi film çekme hayalleri kuran ve parayı toplamak için ‘Meslek Hikâyeleri’ adlı belgesel programında sunuculuk yapan üç aktördür. Amaçları bu programdan para topladıktan sonra gişe rekorları kıracak bir film çekmektir fakat çektikleri program yayınlanmayınca daha iyi bir bölüm çekmek için kolları sıvarlar.
Ahmet, başrol oynadığı günlerin özlemini çekmekte, mazideki başarılarının göz ardı edilmesinden şikayet etmektedir. Kendisinin artık tanınmadığını düşünmekte ve bu yüzden herkese sitem etmektedir.
Murat, mesleğinin gereklerini yapmaya çalışırken , kendisini terk etmiş olan eski sevgilisiyle beraber çalışmanın zorluklarını yaşamaktadır.
Sadi, gümrük memurluğunu oyuncu olmak için bırakmış, para dertleri ve ailevi sorunlarla uğraşmaktadır. Figüranlık yaptığı dizisinden başka gelir kaynağı olmayan Sadi için ‘Meslek Hikayeleri’nin yayınlanması ve ücretlerini almaları çok önemlidir. Bu sırada programın yapımcısı ve yapım ekibi işleri güçleştirmektedir.
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