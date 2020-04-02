İşler Güçler dizisi konusu nedir, oyuncuları kimler? İşler Güçler ne zaman yayınlandı?

Koronavirüs salgını nedeniyle dizi çekimlerinin iptal edilmesiyle, kanallar da eski dizileri yeniden ekrana sürmeye başladı.Ahmet Kural, Murat Cemcir ve Sadi Celil Cengiz’in başrollerini paylaştığı, Star TV’nin fenomen dizisi İşler Güçler de artık tekrar bölümleriyle her Perşembe Star TV'de yayınlanacak.

Yönetmenliğini ve senaristliğini Selçuk Aydemir’in yaptığı dizinin oyuncu kadrosunda Ahmet Kural, Sadi Celil Cengiz ve Murat Cemcir, Şinasi Yurtsever, Murat Akkoyunlu ve Yılmaz Gruda yer alıyor. İşler Güçler, 28 Haziran 2012 tarihinde Star TV'de Modern Muzip Yalanlar sloganıyla yaz dizisi olarak yayınlanmaya başlayan ve başrollerini Ahmet Kural, Murat Cemcir ve Sadi Celil Cengiz'in paylaştığı, üç oyuncunun yaşam öyküsünü anlatan Türk, komedi televizyon dizisidir.

3 yakın arkadaş kendi filmlerini çekmeye karar verir,ama hiç paraları yoktur. İşler Güçler, kariyerlerinde farklı noktalardaki üç oyuncunun, birlikte bağımsız bir film çekebilmek için girdikleri kısır döngünün trajikomik hikayesini konu ediyor.