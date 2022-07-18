İşletme taban puanları 2022: Tüm üniversitelerdeki İşletme bölümü taban puanları, başarı sıralamaları ve kontenjanlar

İşletme taban puanları 2022 yılına ait kontenjan bilgileri ile birlikte açıklanacak. Tercih kılavuzunda yer alacak bilgilerin bu hafta erişime açılacağı duyuruldu. Tercih listelerini oluşturacak adaylar ise işletme taban puanları için yayınlanan listeleri araştırmaya başladı. İşletme taban puanları 2022 yayınlandı mı?

İŞLETME TABAN PUANLARI 2022 YAYINLANDI MI?

İşletme taban puanları hakkında bilgi edinmek isteyen üniversite adayları ÖSYM Başkanı Prof. Dr. Halis Aygün'ün açıklamasına kilitlendi. Aygün, taban puanların da yer alacağı YKS tercih kılavuzunun bu hafta içinde yayınlanacağını açıkladı. Tercihlerin ise 27 Temmuz - 5 Ağustos tarihleri arasında yapılacağını paylaştı. Bu esnada araştırma yapan adaylar ise tüm üniversitelerdeki İşletme bölümü taban puanları, başarı sıralamaları ve kontenjanları ile ilgili bilgi edinebilecekleri listelere ulaşmaya çalışıyor. Bunun için faydalanılan ilk kaynaklar ise geçtiğimiz yıla ait listeler oluyor.

İşte tüm üniversitelerdeki İşletme bölümü taban puanları, başarı sıralamaları ve kontenjanları:





