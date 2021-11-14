İsmail Balaban, İlayda Şeker'e evlilik teklifi mi etti! Tartışma yaratan fotoğraf

Nişanlısı Gamze Atakan'dan ayrıldıktan kısa bir süre sonra Survivor'daki takım arkadaşı İlayda Şeker ile yeni bir aşka yelken açan İsmail Balaban, sevenlerini şaşırtmıştı. Sosyal medyada yayılan bir fotoğraf karesi, ''Balaban, İlayda Şeker'e evlilik teklifi etti'' iddialarına yol açtı. İşte tartışma yaratan o kare:

İlayda Şeker'in parmağındaki tektaş yüzük, görenleri şaşırttı. Şeker'in yüzüğü, evlilik teklifi aldığı yorumlarına neden oldu.

BALABAN'IN BARBİE'Sİ

İlayda Şeker'in, Balaban'ın isteği üzerine tüm cesur pozları sildiği iddiası, magazin basınını sallamıştı. Şeker'in paylaşımlarını yorumsuz bırakmayan Balaban, sevgilisine ''Barbie'' sözüyle hitap ediyor.



