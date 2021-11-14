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  4. İsmail Balaban, İlayda Şeker'e evlilik teklifi mi etti! Tartışma yaratan fotoğraf

İsmail Balaban, İlayda Şeker'e evlilik teklifi mi etti! Tartışma yaratan fotoğraf

14.11.2021 02:19 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Survivor 2021 yarışmacılarından İlayda Şeker ve İsmail Balaban'ın aşkı, magazin gündeminde bomba etkisi yaratmıştı. Şeker ve Balaban'ın yer aldığı fotoğrafta, dikkat çeken bir detaya rastlandı.

İsmail Balaban, İlayda Şeker'e evlilik teklifi mi etti! Tartışma yaratan fotoğraf

Nişanlısı Gamze Atakan'dan ayrıldıktan kısa bir süre sonra Survivor'daki takım arkadaşı İlayda Şeker ile yeni bir aşka yelken açan İsmail Balaban, sevenlerini şaşırtmıştı. Sosyal medyada yayılan bir fotoğraf karesi, ''Balaban, İlayda Şeker'e evlilik teklifi etti'' iddialarına yol açtı. İşte tartışma yaratan o kare:

İsmail Balaban ve İlayda Şeker evleniyor mu? Sosyal medyayı sallayan detay

İlayda Şeker'in parmağındaki tektaş yüzük, görenleri şaşırttı. Şeker'in yüzüğü, evlilik teklifi aldığı yorumlarına neden oldu.

BALABAN'IN BARBİE'Sİ

İlayda Şeker'in, Balaban'ın isteği üzerine tüm cesur pozları sildiği iddiası, magazin basınını sallamıştı. Şeker'in paylaşımlarını yorumsuz bırakmayan Balaban, sevgilisine ''Barbie'' sözüyle hitap ediyor.

İsmail Balaban ve İlayda Şeker evleniyor mu? Şoke eden detay!


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Anahtar Kelimeler:
survivor İsmail Balaban
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