İsmail Balaban ile evlenen İlayda Şeker'den iddialı poz! Nagihan Karadere kayıtsız kalamadı

Survivor 2021 yarışmasının şampiyonu İsmail Balaban yarışmada nişan atınca uzun süre gündem olmuştu. Ayrılıktan sonra şampiyon olan ve yarışmadan çıkınca da adada tanıştığı İlayda Şeker ile aşk yaşamaya başlayan Balaban evlendi.

Balayı için Dubai'yi tercih eden İsmail Balaban ile İlayda Şeker'den pozlarıyla dikkat çekmişti.

Estetikli haliyle sık sık gündeme gelen Şeker'in son paylaşımı olay oldu. Siyah elbisesiyle teknede poz veren Şeker'i gören Birsen Pekgöz ve Nagihan Karadere arkadaşlarının güzelliğine kayıtsız kalamadı.

Pekgöz "Endamın yeter" derken Nagihan ise "Fıstığım" yorumunda bulundu.