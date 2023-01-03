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İsmail Balaban ile evlenen İlayda Şeker'den iddialı poz! Nagihan Karadere kayıtsız kalamadı

03.01.2023 11:17 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Survivor 2021 yarışmasının şampiyonu İsmail Balaban ve o sezon yarışmacı olan İlayda Şeker 2022'de evlenen ünlüler listesinde yerini aldı. Estetikle değişimiyle dikkat çeken Şeker son pozuyla adından söz ettirdi. Şeker'in pozlarına Nagihan Karadere kayıtsız kalamadı.

İsmail Balaban ile evlenen İlayda Şeker'den iddialı poz! Nagihan Karadere kayıtsız kalamadı

Survivor 2021 yarışmasının şampiyonu İsmail Balaban yarışmada nişan atınca uzun süre gündem olmuştu. Ayrılıktan sonra şampiyon olan ve yarışmadan çıkınca da adada tanıştığı İlayda Şeker ile aşk yaşamaya başlayan Balaban evlendi.

Balayı için Dubai'yi tercih eden İsmail Balaban ile İlayda Şeker'den pozlarıyla dikkat çekmişti.

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Estetikli haliyle sık sık gündeme gelen Şeker'in son paylaşımı olay oldu. Siyah elbisesiyle teknede poz veren Şeker'i gören Birsen Pekgöz ve Nagihan Karadere arkadaşlarının güzelliğine kayıtsız kalamadı.

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Pekgöz "Endamın yeter" derken Nagihan ise "Fıstığım" yorumunda bulundu.

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İsmail Balaban Hisse senedi evlendi ünlüler

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