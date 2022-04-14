MAGAZİN

  1. Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel
  4. İsmail Balaban'ın sevgilisi İlayda Şeker'in "Evleneli yaklaşık 1 sene oldu" açıklaması kafa karıştırdı

İsmail Balaban'ın sevgilisi İlayda Şeker'in "Evleneli yaklaşık 1 sene oldu" açıklaması kafa karıştırdı

14.04.2022 13:22 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Survivor şampiyonu İsmail Balaban'ın sevgilisi İlayda Şeker'in sosyal medyada sorulara verdiği yanıtlar gündem oldu. Yarışmacı İlayda Şeker'in "Evleneli yaklaşık 1 sene oldu" açıklaması kafa karıştırdı.

Survivor 2021'de adada arkadaş olan İlayda Şeker ve İsmail Balaban yarışma bittikten sonra aşk yaşamaya başladı. Cesur pozlarıyla adından söz ettiren İlayda Şeker'in bu süreçte yaptığı paylaşımlar sık sık gündeme geliyordu. Son olarak Balaban'ın ailesiyle çarşıda düğün alışverişi yaparken görüntülenen İlayda Şeker'den bomba bir itiraf geldi.

Her fırsatta İsmail Balaban'a olan sevgisini ilan eden İlayda Şeker hayranlarından gelen soruları yanıtladı. İlayda Şeker bir soruya yanıt verirken "Evleneli yaklaşık 1 sene oldu" itirafında bulundu.

Ekran Alıntısı

Ancak İlayda Şeker'in gelen sorularda dalga geçtiği düşünüldü. Bir kısım takipçi ise İlayda Şeker'in imam nikahı yapmış olabileceğini iddiasında bulundu.

İlayda Şeker gelen mesajlardan sonra bir mesajı da paylaşarak yine yorumları ti'ye aldı.


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Oğluyla pozu olay oldu! Babasının aynısıOğluyla pozu olay oldu! Babasının aynısı
Evlenirken bir defa 'Evet' diyorsun dünyan kararıyorEvlenirken bir defa 'Evet' diyorsun dünyan kararıyor
Survivor'da sürpriz veda! "Çok üzgünüm buraya kadarmış"Survivor'da sürpriz veda! "Çok üzgünüm buraya kadarmış"
Anahtar Kelimeler:
İsmail Balaban
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

200 yıllık genelevin yıkımı sırasında ortaya çıktı!

200 yıllık genelevin yıkımı sırasında ortaya çıktı!

TikTok’ta skandal reklamlar! Sanki pikniğe gidiyorlar…

TikTok’ta skandal reklamlar! Sanki pikniğe gidiyorlar…

Motor hareket halindeyken eteğini çıkarıp attı

Motor hareket halindeyken eteğini çıkarıp attı

İstanbul'u terk etti! Cem Uzan itirafı şaşırttı!

İstanbul'u terk etti! Cem Uzan itirafı şaşırttı!

Rezidansta dehşet: Genç kadının göğsüne bıçakla imza attılar

Rezidansta dehşet: Genç kadının göğsüne bıçakla imza attılar

'Buraların yabancısıyım' dedi, sosyal medyada gündem oldu

'Buraların yabancısıyım' dedi, sosyal medyada gündem oldu

İlginizi Çekebilir

‘‘Kocamın ölümünün ardından en yakın arkadaşında aşkı buldum’’

‘‘Kocamın ölümünün ardından en yakın arkadaşında aşkı buldum’’

Hayalinizdeki tatilin 4 yolu!

Hayalinizdeki tatilin 4 yolu!

Spor giyim modasını sevenlere 300 TL altı kombin önerileri

Spor giyim modasını sevenlere 300 TL altı kombin önerileri

Yaza fit girmek için 9 ipucu!

Yaza fit girmek için 9 ipucu!

Bir iftar sofrasını vazgeçilmez kılan şeyler!

Bir iftar sofrasını vazgeçilmez kılan şeyler!

Küçük sorunları 10 dakikada çözecek uygun fiyatlı ürünler

Küçük sorunları 10 dakikada çözecek uygun fiyatlı ürünler

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.