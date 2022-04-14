İsmail Balaban'ın sevgilisi İlayda Şeker'in "Evleneli yaklaşık 1 sene oldu" açıklaması kafa karıştırdı

Survivor 2021'de adada arkadaş olan İlayda Şeker ve İsmail Balaban yarışma bittikten sonra aşk yaşamaya başladı. Cesur pozlarıyla adından söz ettiren İlayda Şeker'in bu süreçte yaptığı paylaşımlar sık sık gündeme geliyordu. Son olarak Balaban'ın ailesiyle çarşıda düğün alışverişi yaparken görüntülenen İlayda Şeker'den bomba bir itiraf geldi.

Her fırsatta İsmail Balaban'a olan sevgisini ilan eden İlayda Şeker hayranlarından gelen soruları yanıtladı. İlayda Şeker bir soruya yanıt verirken "Evleneli yaklaşık 1 sene oldu" itirafında bulundu.

Ancak İlayda Şeker'in gelen sorularda dalga geçtiği düşünüldü. Bir kısım takipçi ise İlayda Şeker'in imam nikahı yapmış olabileceğini iddiasında bulundu.

İlayda Şeker gelen mesajlardan sonra bir mesajı da paylaşarak yine yorumları ti'ye aldı.



