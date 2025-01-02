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İsmail Balaban Survivor'a gitti İlayda Şeker hamile olduğunu açıkladı

Kubra Akalın Kubra Akalın Mynet Magazin Servis Sorumlusu
02.01.2025 11:52
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Survivor 2025 yarışmasına yeniden katılan İsmail Balaban'ın yarışmada tanıştığı ve ardından evlendiği İlayda Şeker son anda bombayı patlattı. İlayda Şeker eşine veda ederken hamile olduğunu açıkladı.

İsmail Balaban Survivor'a gitti İlayda Şeker hamile olduğunu açıkladı

Survivor 2025 kadrosunda yer alan başpehlivan İsmail Balaban yarışmada tanıştığı İlayda Şeker ile yarışma sonrasında evlenmişti.

Survivor'da tanışıp daha sonra evlendiği İlayda Şeker ile vedalaşırken zor anlar yaşayan İsmail Balaban adanın yolunu tutmadan kısa süre önce müjdeli haberi aldı.

İlayda Şeker Survivor'a giden eşini uğurlamadan önce hamile olduğunu açıkladı.

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Kocasının adaya gönderirken gözyaşlarını tutamayan İlayda Şeker sosyal medyadan da paylaşımda bulundu.

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İlayda Şeker İsmail Balaban'ı uğurlarken "Biz ailen sevdiklerin her zaman yanında
seni izliyor olacağız, biliyorum özlem çok oluyor çünkü biliyorsun 2021'de ben
de aynı yarışmadaydım" dedi.

Anahtar Kelimeler:
İsmail Balaban
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