İsmail Balaban ve İlayda Şeker artık gizlenmiyorlar! Aşk pozları geldi!

Survivor 2021 yarışmacılarından İsmail Balaban ve İlayda Şeker'in aşkı, magazin aleminde bomba etkisi yaratmıştı. Ünlü çift, artık aşklarını göz önünde yaşıyorlar. İlayda Şeker, Survivor 2021 şampiyonu Balaban ile yer aldığı kareleri paylaştı.

İlayda Şeker, geçtiğimiz günlerde bir takipçisinin sorduğu ''Düğün ne zaman?'' sorusuna, ''Arkadaşlar, bilmiyorum farkında mısınız? Ben Antalya'da yaşıyorum. Sizce neden?'' yanıtını vererek, evlilik sinyallerini vermişti.

Antalyalı sevgilisi İsmail Balaban'ın yanından ayrılmayan İlayda Şeker'in, Balaban'ın annesi Ümmü Gülsüm Hanım ile de çok iyi anlaştığı konuşuluyor.

İsmail Balaban, Survivor'da yarıştığı süre zarfında, annesi Ümmü Gülsüm Balaban ve nişanlısı Gamze Atakan'ın yaşadığı gerginlik nedeniyle zor günler geçirmiş, yarışma bittikten sonra Gamze Atakan'dan ayrılma kararı almıştı.

Survivor'daki takım arkadaşı İlayda Şeker ile yeni bir aşka yelken açan İsmail Balaban, şimdilerde magazin gündeminin dikkat çeken isimleri arasında yer alıyor.



