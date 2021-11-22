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İsmail Balaban ve İlayda Şeker artık gizlenmiyorlar! Aşk pozları geldi!

22.11.2021 16:57 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Survivor'dan sonra aşk yaşamaya başlayan İsmail Balaban ve İlayda Şeker çifti, artık saklanmıyorlar. İlayda Şeker, sevgilisi İsmail Balaban ile mutluluk pozlarını Instagram hesabından takipçileriyle paylaştı.

İsmail Balaban ve İlayda Şeker artık gizlenmiyorlar! Aşk pozları geldi!

Survivor 2021 yarışmacılarından İsmail Balaban ve İlayda Şeker'in aşkı, magazin aleminde bomba etkisi yaratmıştı. Ünlü çift, artık aşklarını göz önünde yaşıyorlar. İlayda Şeker, Survivor 2021 şampiyonu Balaban ile yer aldığı kareleri paylaştı.

Survivor aşıkları İsmail Balaban ve İlayda Şeker artık gizlenmiyorlar!

Survivor aşıkları İsmail Balaban ve İlayda Şeker artık gizlenmiyorlar!

İlayda Şeker, geçtiğimiz günlerde bir takipçisinin sorduğu ''Düğün ne zaman?'' sorusuna, ''Arkadaşlar, bilmiyorum farkında mısınız? Ben Antalya'da yaşıyorum. Sizce neden?'' yanıtını vererek, evlilik sinyallerini vermişti.

Survivor aşıkları İsmail Balaban ve İlayda Şeker artık gizlenmiyorlar!

Antalyalı sevgilisi İsmail Balaban'ın yanından ayrılmayan İlayda Şeker'in, Balaban'ın annesi Ümmü Gülsüm Hanım ile de çok iyi anlaştığı konuşuluyor.

Survivor aşıkları İsmail Balaban ve İlayda Şeker artık gizlenmiyorlar!

İsmail Balaban, Survivor'da yarıştığı süre zarfında, annesi Ümmü Gülsüm Balaban ve nişanlısı Gamze Atakan'ın yaşadığı gerginlik nedeniyle zor günler geçirmiş, yarışma bittikten sonra Gamze Atakan'dan ayrılma kararı almıştı.

Survivor aşıkları İsmail Balaban ve İlayda Şeker artık gizlenmiyorlar!

Survivor'daki takım arkadaşı İlayda Şeker ile yeni bir aşka yelken açan İsmail Balaban, şimdilerde magazin gündeminin dikkat çeken isimleri arasında yer alıyor.

Survivor aşıkları İsmail Balaban ve İlayda Şeker artık gizlenmiyorlar!


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Anahtar Kelimeler:
survivor İsmail Balaban
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