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İsmail Hacıoğlu ile Aslıhan Gürbüz ilk kez el ele! ''Her şey yolunda''

06.05.2023 10:27 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son olarak Fox Tv'de yayınlanan Taçsız Prenses dizisi ile izleyicisinin karşısına çıkan İsmail Hacıoğlu bir süredir kendisi gibi oyuncu Aslıhan Gürbüz ile birliktelik yaşıyor. İsmail Hacıoğlu ve sevgilisi Aslıhan Gürbüz, önceki gece ilk kez ele ele görüntülendi.

İsmail Hacıoğlu ile Aslıhan Gürbüz ilk kez el ele! ''Her şey yolunda''

Bir süredir ilişki yaşayan ünlü oyuncular Aslıhan Gürbüz ve İsmail Hacıoğlu Caddebostan’da ilk kez el ele görüntülendi.

Kameralara takılan ünlü çift, ilişkileriyle ilgili sorular üzerine “Her şey yolunda. Siz ilk kez görüntülediniz, biz takılıyoruz, güzel her şey” dedi.

İsmail Hacıoğlu

Ünlü çifte “Bir projeden birlikte rol almanız için teklif gelirse, kabul eder misiniz?” sorusu yöneltildi. “İkimize de gelen harika projeler var. Şimdilik onlara bakacağız” diyen Hacıoğlu ve Gürbüz, daha sonra yürüyerek evlerinin yolunu tuttu.

İsmail Hacıoğlu 2

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