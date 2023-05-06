İsmail Hacıoğlu ile Aslıhan Gürbüz ilk kez el ele! ''Her şey yolunda''

Bir süredir ilişki yaşayan ünlü oyuncular Aslıhan Gürbüz ve İsmail Hacıoğlu Caddebostan’da ilk kez el ele görüntülendi.

Kameralara takılan ünlü çift, ilişkileriyle ilgili sorular üzerine “Her şey yolunda. Siz ilk kez görüntülediniz, biz takılıyoruz, güzel her şey” dedi.

Ünlü çifte “Bir projeden birlikte rol almanız için teklif gelirse, kabul eder misiniz?” sorusu yöneltildi. “İkimize de gelen harika projeler var. Şimdilik onlara bakacağız” diyen Hacıoğlu ve Gürbüz, daha sonra yürüyerek evlerinin yolunu tuttu.



