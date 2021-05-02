İsmail'in nişanlısı Acun Ilıcalı'yı aradı! "Kan davası gibi bir durum olmadığına göre..."

Survivor Ünlüler - Gönüllüler yarışması tüm hızıyla devam ediyor. Acun Ilıcalı konseyde yaptığı açıklamada İsmail'in nişanlısının kendisini aradığını açıkladı.

Acun Ilıcalı açıklama yapmadan önce İsmail'in ne düşündüğünü öğrenmek istedi. İsmail yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi: "İletişimden sonra epey sıkıntılı bir süreç geçiriyorum. Annemle konuştum ve benim için kırıcı, yıkıcı konuşmalar geçti, çok yıprandım. İster istemez kafana takıyorsun. Elimden geldiğince yansıtmamaya çalıştım. Ne oldu bitti çok merak ediyorum, sağlığı ne çok merak ediyorum."

İSMAİL'İN NİŞANLISI ARADI

Acun Ilıcalı konseyde yaptığı açıklamada İsmail'in nişanlısı Gamze Atakan'nın kendisini aradığını ifade etti. Ilıcalı açıklamasında şunları söyledi:

"Şimdi şöyle bir gelişme oldu. Geçtiğimiz günlerde Gamze beni aradı. Biliyorsun daha önce görüştürebiliriz dedim, sen istemedin fakat Gamze için şu anda şöyle bir sorun oluştu. Olayın belirsizliği Gamze ve ailesi üzerinde bir baskı yarattı. Ben açıkçası bu konu çözülsün de iletişimden dolayı bir eksik kalmasın diye sana Gamze ile konuşma hakkı verdim. Bahsettiğimiz kan davası gibi bir durum olmadığına göre böyle bir konuda ağabeyin olarak sana tavsiyem de o kızın da mutlaka konuşabiliyor olması lazım.