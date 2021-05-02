İsmail'in nişanlısı Acun Ilıcalı'yı aradı! "Kan davası gibi bir durum olmadığına göre..."

Survivor Ünlüler - Gönüllüler yarışması tüm hızıyla devam ediyor. Acun Ilıcalı konseyde yaptığı açıklamada İsmail'in nişanlısının kendisini aradığını açıkladı.
Acun Ilıcalı açıklama yapmadan önce İsmail'in ne düşündüğünü öğrenmek istedi. İsmail yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi: "İletişimden sonra epey sıkıntılı bir süreç geçiriyorum. Annemle konuştum ve benim için kırıcı, yıkıcı konuşmalar geçti, çok yıprandım. İster istemez kafana takıyorsun. Elimden geldiğince yansıtmamaya çalıştım. Ne oldu bitti çok merak ediyorum, sağlığı ne çok merak ediyorum."
Acun Ilıcalı konseyde yaptığı açıklamada İsmail'in nişanlısı Gamze Atakan'nın kendisini aradığını ifade etti. Ilıcalı açıklamasında şunları söyledi:
"Şimdi şöyle bir gelişme oldu. Geçtiğimiz günlerde Gamze beni aradı. Biliyorsun daha önce görüştürebiliriz dedim, sen istemedin fakat Gamze için şu anda şöyle bir sorun oluştu. Olayın belirsizliği Gamze ve ailesi üzerinde bir baskı yarattı. Ben açıkçası bu konu çözülsün de iletişimden dolayı bir eksik kalmasın diye sana Gamze ile konuşma hakkı verdim. Bahsettiğimiz kan davası gibi bir durum olmadığına göre böyle bir konuda ağabeyin olarak sana tavsiyem de o kızın da mutlaka konuşabiliyor olması lazım.
Sen şimdi haber alamıyorum diye acı çekerken o tarafta da konuşamamakla ilgili dünyanın en büyük imtihanlarından birini geçiren bir kız var. Bu kızcağız da yüzlerce kişi aramasına rağmen bu konuyla ilgili konuşmadığı için benden yardım istedi. Zor durumdayım Acun ağabey dedi ve bir görüşme yaptık."
İsmail ise "Annemin bu şekilde tepki vermesi normal değil. Çok zorda kalmış olmasaydı böyle tepki vermezdi. Annemin tepkisinden sonra zaten ben böyle düşündüm. Öncelikle benim düşüncem annemle iletişim kurmam lazım" dedi.
Daha sonra ünlü sunucu İsmail'in kardeşinin kendisini aradığını belirterek, "Kardeşin de bizi aradı bu arada. Kardeşine de sordum, Gamze ile konuşmasında senin açından bir sakınca var mı? Kardeşin de iletişim kurman gerektiğini düşünüyor" ifadelerini kullandı. İsmail ise biraz düşünmek için izin istedi.
İsmail kararını verdikten sonra şu açıklamayı yaptı: "Ben Gamze ile konuşmak istiyorum onu da dinlemek istiyorum."
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