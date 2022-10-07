İsmail İncekara kimdir, kaç yaşında ve neden öldü? İsmail İncekara nereli? Kurtlar Vadisi’nin İplikçi Nedim’i…

İsmail İncekara’nın kaç yaşında ve neden öldüğü sorusu merak ediliyor. İsmail İncekara ile ilgili bilgiler araştırılıyor. Ünlü isim Zafer Algöz, ‘Kıymetli ağabeyim İsmail İncekara vefat etmiş. Güne böyle bir haberle başlamak içimize ateş düşürdü. Başımız sağ olsun dostlar’ dedi.
1950 yılında Bursa'da dünyaya geldi. Çocukluğu Sakarya ve Kanlıca'da geçti. Kabataş Lisesi'nde yatılı olarak okudu. İstanbul Üniversitesi İktisat Bölümü'nde başladığı yüksek öğrenimini Ankara Devlet Konservatuvarı yüksek bölümünde tamamladı. Ankara Devlet Tiyatrosu sanatçı kadrosunda görev yapmaya başladı. İstanbul Devlet Tiyatrosu kurulduktan sonra İstanbul'a tayin oldu. 2000-2001 Sezonunda yardımcı rolde yılın en başarılı erkek oyuncusu dalında Afife Tiyatro Ödülü'nü kazanmıştır. Tiyatroda aktörlüğünün yanı sıra sinema, televizyon ve seslendirme çalışmaları da yapmıştır. Dar Alanda Kısa Paslaşmalar, Dünyayı Kurtaran Adamın Oğlu adlı sinema filmleri, Kurtlar Vadisi, Deli Yürek, Hayat Bağları adlı diziler yer aldığı çalışmalardan bazılarıdır.
İSMAİL İNCEKARA ROL ALDIĞI FİLMLER VE DİZİLER
Kocan Kadar Konuş: Diriliş - Kıvanç Baruönü - 2016
Kocan Kadar Konuş - Kıvanç Baruönü - 2015
Hiç Rıza : Ramazan Ekmekçi - 2011
Kirpi : Erdal Murat Aktaş - 2009
Zincirbozan : Ulaş İnanç - 2007 - Turgut Özal
Barda : Serdar Akar - 2006 Hakim
Dünyayı Kurtaran Adamın Oğlu : Kartal Tibet - 2006 - Dogibus
Dar Alanda Kısa Paslaşmalar : Serdar AKAR - 2000 - Toraman
Avrenos'un Müşterileri : Philippe Venault - 1995 - Toufik
Kılıç Günü : Osman Sınav - 2010
Yalancısın Sen : Hakan Arslan - 2009
Aynı Çatı Altında : Birkan Uz - 2006
Aliye : Kudret Sabancı - 2004 - Valentino Naci
Kurtlar Vadisi : Osman Sınav - Serdar Akar - 2003-2005 - İplikçi Nedim
Azad : Aydın Bulut - 2002 - Muhtar Recep
Hayat Bağları : Osman Sınav - 1999
Deli Yürek : Osman Sınav - 1999 - Behram Kartal
Melek Apartmanı - 1995
Eylül - 1987
Kırık Hayatlar - 1986
Duvardaki Kan - 1986
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