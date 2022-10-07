İsmail İncekara kimdir, kaç yaşında ve neden öldü? İsmail İncekara nereli? Kurtlar Vadisi’nin İplikçi Nedim’i…

İsmail İncekara’nın kaç yaşında ve neden öldüğü sorusu merak ediliyor. İsmail İncekara ile ilgili bilgiler araştırılıyor. Ünlü isim Zafer Algöz, ‘Kıymetli ağabeyim İsmail İncekara vefat etmiş. Güne böyle bir haberle başlamak içimize ateş düşürdü. Başımız sağ olsun dostlar’ dedi.

İSMAİL İNCEKARA KİMDİR?

1950 yılında Bursa'da dünyaya geldi. Çocukluğu Sakarya ve Kanlıca'da geçti. Kabataş Lisesi'nde yatılı olarak okudu. İstanbul Üniversitesi İktisat Bölümü'nde başladığı yüksek öğrenimini Ankara Devlet Konservatuvarı yüksek bölümünde tamamladı. Ankara Devlet Tiyatrosu sanatçı kadrosunda görev yapmaya başladı. İstanbul Devlet Tiyatrosu kurulduktan sonra İstanbul'a tayin oldu. 2000-2001 Sezonunda yardımcı rolde yılın en başarılı erkek oyuncusu dalında Afife Tiyatro Ödülü'nü kazanmıştır. Tiyatroda aktörlüğünün yanı sıra sinema, televizyon ve seslendirme çalışmaları da yapmıştır. Dar Alanda Kısa Paslaşmalar, Dünyayı Kurtaran Adamın Oğlu adlı sinema filmleri, Kurtlar Vadisi, Deli Yürek, Hayat Bağları adlı diziler yer aldığı çalışmalardan bazılarıdır.

İSMAİL İNCEKARA ROL ALDIĞI FİLMLER VE DİZİLER

Kocan Kadar Konuş: Diriliş - Kıvanç Baruönü - 2016

Kocan Kadar Konuş - Kıvanç Baruönü - 2015

Hiç Rıza : Ramazan Ekmekçi - 2011

Kirpi : Erdal Murat Aktaş - 2009

Zincirbozan : Ulaş İnanç - 2007 - Turgut Özal

Barda : Serdar Akar - 2006 Hakim

Dünyayı Kurtaran Adamın Oğlu : Kartal Tibet - 2006 - Dogibus

Dar Alanda Kısa Paslaşmalar : Serdar AKAR - 2000 - Toraman

Avrenos'un Müşterileri : Philippe Venault - 1995 - Toufik

Kılıç Günü : Osman Sınav - 2010

Yalancısın Sen : Hakan Arslan - 2009

Aynı Çatı Altında : Birkan Uz - 2006

Aliye : Kudret Sabancı - 2004 - Valentino Naci

Kurtlar Vadisi : Osman Sınav - Serdar Akar - 2003-2005 - İplikçi Nedim

Azad : Aydın Bulut - 2002 - Muhtar Recep

Hayat Bağları : Osman Sınav - 1999

Deli Yürek : Osman Sınav - 1999 - Behram Kartal

Melek Apartmanı - 1995

Eylül - 1987

Kırık Hayatlar - 1986

Duvardaki Kan - 1986

