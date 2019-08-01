İsmail Kartal: 4-5 tane nokta transfere ihtiyacımız var

Bolu Dağı'nda bir otelin toplantı salonunda gazetecilerle bir araya gelen Kartal, takıma katılan yeni oyuncuların olduğunu ifade ederek, "Takımda eksiklerimiz var. Eksik olan yerlere oyuncuların alınmasına yönelik olarak yapılan çalışmalar devam etmekte. Lig başlamadan bir an önce aramıza katılmaları için çok yoğun bir çaba içerisindeyiz. Takım, fizik ve taktik olarak tam anlamıyla hazır değiliz. Bu yönde de eksiklerimiz var. Eksiklerimizi giderebilmek için çok yoğun bir şekilde çalışıyoruz. Geçen seneden bugüne baktığınız zaman 11-12 tane oyuncu aramızdan ayrıldı. Bu arkadaşların yerini doldurmak için yönetimimizle birlikte çok büyük bir çaba içerisindeyiz. Kolay değil. Transfer yapmak, oyuncuyu getirmek, ikna etmek, inandırmak, bunlar gerçekten zor işler. Bu işin bir ekonomisi var. Şu ana kadar istediğimiz oyuncuları aldık. Almamız gereken 4-5 tane oyuncu var nokta transfer olarak. Bunları da gerçekleştirebilirsek, uyum sürecini de kısa bir süre içerisinde atlatıp, fiziksel ve taktik olarak da istediğimiz seviyeye gelebilirsek, Rizespor'un bu sene herkesin beğenisini kazanabilecek, iyi mücadele eden, ligdeki gücünü ve varlığını hissettirebilen bir takım olması yolunda hedeflerimiz var" diye konuştu.

Kamplarının Cumartesi günü sona ereceğini aktaran Kartal, "Biz yeni kurulan bir takımız. 11-12 tane oyuncu gitmiş, şu ana kadar aramıza 6-7 tane oyuncu geldi. İleriye dönük olarak baktığımız genç oyuncuları katmazsak, oynayan oyuncu grubu olarak 4-5 tane nokta transfere ihtiyacımız var. Lige, bu dönemi en az kayıpla başlamak istiyoruz" dedi.

Kartal, transferde yerli ve yabancı oyuncu düşündüklerini belirterek, "Ülkemizde baktığını zaman; yerli oyuncuların kaliteli, Süper Lig seviyesinde transfer edilecek oyuncu sayısı çok az. İstediğiniz oyuncuya her kulüp gidiyor. Bu sefer de o oyuncunun maliyetleri yükseliyor. Yerli ve yabancı fark etmez, içlerinde var, almak için son ana kadar bütün mücadelemizi vereceğiz" açıklamasında bulundu.

U21 Ligi'nin kaldırılmasıyla ilgili de konuşan İsmail Kartal, şunları söyledi:

"Bu çok tartışılan bir konu. 21 yaş grubunun bence devam etmesi gerekir. Devam edecekse Avrupa'da olduğu gibi stadyumlarda maçların oynaması gerekir. Güzel zeminde oynanması gerekir. Oraya da taraftarların gelmesi gerekir. Çok açılımlı şeyler. Hemen burada tap diye düzelecek, cevabı verilecek konular değil. Bence kapatılmaması gerekirdi. Hatta rezerv lig dediğimiz, profesyonel kadroda oyuna giremeyen, kadroda yer alamayan oyuncularla genç oyuncuları harmanlayıp bunların da bir liginin olmasından yanayım."