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İsmail Kartal'dan 45 saniyelik basın toplantısı! Yaptığı hareketle gündem oldu

01.12.2023 09:35 | Son Güncelleme:
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UEFA Konferans Ligi'nde Danimarka ekibi Nordsjaelland'a 6-1 mağlup Fenerbahçe'de teknik direktör İsmail Kartal maç sonunda 45 saniyelik bir basın toplantısı düzenlerken yaptığı hareketle herkesi şaşırttı. İşte detaylar...

UEFA Konferans Ligi'nin 5. haftasında Fenerbahçe, deplasmanda Danimarka ekibi Nordsjaelland'a 6-1 mağlup olurken, tarihi yenilgi sonrası sarı-lacivertlilerin teknik direktörü İsmail Kartal, 45 saniyelik bir basın toplantısı gerçekleştirdi.

"CAMİAMIZDAN ÖZÜR DİLİYORUZ"

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İsmail Kartal yaptığı açıklamada, "Çok fazla konuşacak bir şey yok. Fenerbahçe'ye yakışmayan bir mağlubiyet aldık. Bu mağlubiyetin dolayı çok üzgünüz. Büyük Fenerbahçe taraftarlarından, camiamızdan özür diliyoruz." ifadelerini kullandı.

SORU ALMADI

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Öte yandan İsmail Kartal gerçekleştirilen basın toplantısında gazetecilerden soru almazken, bu durum herkesi şaşırttı.

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