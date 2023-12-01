İsmail Kartal'dan 45 saniyelik basın toplantısı! Yaptığı hareketle gündem oldu

UEFA Konferans Ligi'nin 5. haftasında Fenerbahçe, deplasmanda Danimarka ekibi Nordsjaelland'a 6-1 mağlup olurken, tarihi yenilgi sonrası sarı-lacivertlilerin teknik direktörü İsmail Kartal, 45 saniyelik bir basın toplantısı gerçekleştirdi.

"CAMİAMIZDAN ÖZÜR DİLİYORUZ"

İsmail Kartal yaptığı açıklamada, "Çok fazla konuşacak bir şey yok. Fenerbahçe'ye yakışmayan bir mağlubiyet aldık. Bu mağlubiyetin dolayı çok üzgünüz. Büyük Fenerbahçe taraftarlarından, camiamızdan özür diliyoruz." ifadelerini kullandı.

SORU ALMADI

Öte yandan İsmail Kartal gerçekleştirilen basın toplantısında gazetecilerden soru almazken, bu durum herkesi şaşırttı.





