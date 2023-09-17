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İsmail Kartal'dan Antalyaspor galibiyeti sonrası 6 numara açıklaması! "B planımız..."

17.09.2023 21:18 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Süper Lig'in 5. hafta mücadelesinde Antalyaspor'u konuk eden Fenerbahçe rakibini 3-2 mağlup ederken, karşılaşmanın ardından İsmail Kartal dikkat çeken açıklamalarda bulundu. İşte detaylar...

Süper Lig'in 5. haftasında sahasında Antalyaspor ile karşılaşan Fenerbahçe rakibini 3-2 mağlup ederken, karşılaşmanın ardından teknik direktör İsmail Kartal dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

İsmail Kartal açıklamasında maçın henüz başında lanan Cengiz Ünder'e değinirken, ettiği Bitexen Antalyaspor'u 3-2 yenen Fenerbahçe'nin teknik direktörü İsmail Kartal, erken gelen sakatlık nedeniyle maça başlamakta zorlandıklarını söyledi.

Ülker Stadı'nda oynanan karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamada bulunan Kartal, milli maç arasında takım olarak iyi hazırlandıklarını belirtti.

"DEMORALİZE OLDUK AMA..."

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Milli arada sakatlıkları atlattıklarını vurgulayan Kartal, "Maça çok iyi başlayamadık. Hemen maçın başında Cengiz'in sakatlanmasının ardından eksikken pozisyonlar verdik ve oyuncularımız orada demoralize oldu. Sonra 1 gol yedik ve bu gole 45+1'de cevap verdik. Soyunma odasında oyuncularımızla konuştuk, ne yapmamız gerektiğini anlattık. Rakibin enerjisinin düşeceğini, bizim efektif kalarak daha iyi pozisyonlar üreteceğimizi söyledim. O doğrultuda ikinci yarı istediğimiz gibi oldu. Daha iyi oynadık ve pozisyonlara girdik. Oyunun kontrolü tamamen bizdeydi. Maçı kazanmasını bildik. Kazandığımız için oyuncularımızı tebrik ediyorum." diye konuştu.

"BİZİM TAKIMIZ BU DEĞİL"

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Kendileri gibi oynamamalarına karşın topun yine de kendilerinde daha fazla kaldığını aktaran Kartal, "Bizim takımımız bu değil, buna rağmen topla oynamada yüzde 60'a 40 üstündük. 6 net pozisyonumuz var ve rakibin 2 pozisyonu var. Hatalarımız telafi edilir. Bizim oyun felsefemiz tamamen futbol oynamak. Topun bizde kalmasını sağlamaya çalışıyoruz. Futbolda her zaman her istediğiniz olacak diye bir şey yok. Maça bugün giremedik. Isınmadan oyuncumuz girene kadar orada rakibin 2-3 atağı oldu ve bu demoralize etti. Ferdi sakatlıktan çıktı." değerlendirmesinde bulundu.

"6 NUMARA TRANSFERİ..."

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Kartal, 6 numara transferine de değinerek şöyle devam etti:

"Birkaç zamandır 6 numara almak için başkanımız ve yöneticilerimiz çok uğraştı. Daha öncede söyledim 'bize katkı verecek oyuncu almak istiyoruz' dedim. Almak için oyuncu almak istemedik. Başkanımıza sezon başından beri yapmış oldukları transferlerden dolayı teşekkür ediyorum. 6 numara tabii almak gerekiyordu ama almak için almak doğru değil. Bizim B planımız var. Nasıl stoperde Jayden (Oosterwolde) oynattıysak 6 numarada oynayacak İsmail, Crepso ve Zajc var. Zaman içinde bunları herkes görecek. Bu açığımızı biz kapatacağız."

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