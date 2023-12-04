İsmail Kartal'dan Beşiktaş maçı öncesi sakatlık açıklaması!

Trendyol Süper Lig’in 14. haftasında Fenerbahçe, konuk ettiği Sivasspor’u 4-1 mağlup etti. Müsabakanın ardından düzenlenen basın toplantısında değerlendirmelerde bulunan Fenerbahçe Teknik Direktörü İsmail Kartal, “Sivasspor takımının bu ligde ne kadar iyi geçiş oyunu oynadığını biliyorduk ama evimizde maçı kazanmak için çıktık. İyi başladık. 4-1’lik farklı bir galibiyet elde ettik. Taraftarımızın müthiş desteği ile kazandık. Oyuncularımı tebrik ediyorum. Taraftarlarımıza da destek ve güvenlerinden dolayı teşekkür ediyorum” diye konuştu.

SAKATLIK AÇIKLAMASI

Sakatlığı bulunan Djiku hakkında konuşan İsmail Kartal, "Alexander Djiku için gün gün bakıyoruz. Tarih vermem doğru olmaz. Takım antrenmanlarına başladı. Sağlık ekibimizle gün gün değerlendiriyoruz. Hafta sonuna kadar bakacağız." dedi.

Beşiktaş derbisi için de konuşan Kartal, "Derbilerin önceden favorisi yoktur. Sonuçları önceden kestirilemez." sözlerini kullandı.

"BEŞİKTAŞ MAÇINA HAZIRLANACAĞIZ"

Sözlerine devam eden Kartal, "Planladığımız gibi gitti. Sivasspor'un oyun planını biliyorduk. Birinci bölgede bekleyerek, ikinci bölgede kazandıkları toplarla hızlı hücum yapan ve ligde bunu en iyi yapan takımlardan biri. Bugüne kadar oynadıkları maçların istatistiklerinden bunu tespit ettik. Hücum ederken savunmamıza çok dikkat ettik. İyi başladık, biraz düştük, ilk yarının sonu ikinci yarı başı tekrar tempo arttırdık, tekrar duraklama, sonra tempoyu artırdık. Kazanmamız gereken maçı, taraftarlarımızla beraber farklı galip gelerek 3 puan aldık. Yolumuza devam ediyoruz. Hafta sonu oynayacağımız Beşiktaş maçına hazırlanacağız. Burada önemli olan şu, maçı kazandık 4-1. Bugün sakatlıktan dönen Ferdi, Fred gibi oyuncularımızın bu geçiş maçında, ön hazırlık maç diyelim, sakatlıktan sonraki ilk maçlarında güzel bir reaksiyon verdiler. Beşiktaş maçına kadar çok daha iyi olacaklardır. Kazandığımız için mutluyum." açıklamasını yaptı.

"NEDEN MUTLU OLMAYAYIM?"

Kartal, "Bugün galibiyet için mutluyum. Oyunda düşüş yok. Baştan sona üstün oynadık. Neden mutlu olmayayım? Zaman zaman geri çekileceksiniz, zaman zaman topu rakibe vereceksiniz. Top Sivasspor'dayken kompakt bir şekilde topun karşısında kaldık. 2-1'den sonra 4-1 oldu, 5-1 veya 6-1 olabilirdi." diyerek sözlerini noktaladı.





