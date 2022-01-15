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İsmail Kartal'dan Fenerbahçe taraftarını mest eden sözler! "Eksikler her takımda var"

15.01.2022 19:06 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Fenerbahçe'de teknik direktörlüğe getirilen İsmail Kartal, ilk sınavını Antalyaspor deplasmanında veriyor. Deneyimli hoca karşılaşma öncesinde iddialı açıklamalarda bulunurken, "Üç kulvarda mücadele eden tek takımız. Bunun için futbolcularla çok önemli toplantılar yaptık. Bu kupalara talibiz ve elimizden geleni yapacağız." ifadelerini kullandı.

İsmail Kartal'dan Fenerbahçe taraftarını mest eden sözler! "Eksikler her takımda var"

Fenerbahçe teknik direktörü İsmail Kartal ayağının tozuyla taraftarı mest eden açıklamalarda bulundu. Sarı-lacivertlilerin hocası, Antalyaspor karşılaşması öncesi yaptığı açıklamalarda camiaya adeta umut aşıladı.

İsmail Kartal'ın açıklamaları şöyle:

"BU BANA NASİP OLDUĞU İÇİN ÇOK MUTLUYUM"

"Çok mutluyum. Fenerbahçe'de tekrar teknik direktör olarak göreve gelmek, herkese nasip olmuyor. Bu, bana nasip olduğu için mutluyum.

"SADECE BİRAZ ZAMANA İHTİYACIMIZ VAR"

Taraftarın ne istediğini biliyorum. Fenerbahçe ruhunu, enerjisini, birlikteliğini yaratan, savaşan ve mücadele eden bir takım yapmak için buradayım. Bu potansiyel, oyuncularımda var. Sadece biraz zamana ihtiyacımız var. Bu oyuncularla her şeyi düzeltebileceğime inanıyorum.

"HER MAÇI KAZANMAK İÇİN SAHAYA ÇIKARIZ"

Üç kulvarda mücadele eden tek takımız. Bunun için futbolcularla çok önemli toplantılar yaptık. Bu kupalara talibiz ve elimizden geleni yapacağız. Eksikler hemen hemen her takımda var. Bugün itibarıyla bizde biraz fazla var. Biz Fenerbahçe'yiz. Her zaman, her yerde, her maçı kazanmak için sahaya çıkarız."

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İsmail Kartal Fenerbahçe Futbol Kulübü
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