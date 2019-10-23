İsmail Kartal'dan istifa açıklaması!

Süper Lig'in 9. haftasında 25 Ekim Cuma günü sahasında MKE Ankaragücü ile karşılaşacak Çaykur Rizespor'un teknik direktörü İsmail Kartal, "En kısa zamanda toparlanıp tekrar güzel bir şekilde yolumuza devam edeceğiz. Artık kazanmak istiyoruz." dedi. Kartal, Mehmet Cengiz Tesisleri'nde gazetecilere yaptığı açıklamada, Aytemiz Alanyaspor deplasmanında istediklerini alamadıklarını ifade etti. İyi durumda olmadıklarını dile getiren Kartal, şöyle devam etti: "Bunun farkındayız. Taraftarlarımızı üzüyoruz. Cuma günü sahamızda MKE Ankaragücü ile çok önemli bir maçımız var. En iyi şekilde hazırlıklarımızı sürdürüyoruz. Buradan üç puan alıp, hem taraftarlarımızı mutlu etmek hem de sıralamadaki yerimizi üst sıralara taşımak istiyoruz. Bunun için oyuncularımla yaptığımız toplantılarda hepsi bir dönüş maçı olması gerektiğini söylüyor ve geri dönüş olarak bu maçı görüyor. Bu maçta inşallah herkes elinden gelenin en iyisini yapıp, iyi mücadele eder ve üç puan alırız." "TAKIMIMIZIN BİRBİRİNE GÜVENMESİ BİZİ AYAKTA TUTUYOR"

Kartal, bir talihsizlik yaşadıklarını da vurgulayarak, "Kalemize gelen her top gol oluyor. Sakatlıklar yaşadık. 3-4 maçta da lehimize verilmeyenler var ama buna rağmen oyuncu grubumuzun ve bizlerin kendimize inanması, takımımızın birbirine güvenmesi ve benim de oyuncularıma güvenmem bizi ayakta tutuyor. İnşallah bu birlikteliğimiz, bu motivasyonumuz, bu samimiyetimiz bundan sonraki maçlar için bize karşılığını verecektir diye düşünüyorum." diye konuştu. Bazı maçlarda kötü oynadıklarını da aktaran Kartal, "Bazı maçlarda da kötü oynadık, kaybettik. Bunu da kabul ediyoruz ama burayı toparlayacak olanlar bizleriz. Taraftarlarımız merak etmesinler. Onları üzdüğümüzün farkındayız. En kısa zamanda toparlanıp tekrar güzel bir şekilde yolumuza devam edeceğiz. Artık kazanmak istiyoruz." şeklinde görüş belirtti. Kartal, MKE Ankaragücü takımını iyi tanığını dile getirerek, "Birçok oyuncu benim oyuncularım ama ben şu an Çaykur Rizespor'un teknik direktörüyüm. Çaykur Rizespor'un başarısı için buradayım. Ben Rizeliyim. Çaykur Rizespor'un başarılı olması için elimden gelen her şeyi yapacağım. Futbolda duygusallığa yer yoktur. Futbolda mantık vardır. Dün yoktur, bugün vardır." ifadelerini kullandı.