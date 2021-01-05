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İsmail Kartal'dan küfür açıklaması! ''Hayatımda hiç küfür etmedim''

ATİKER KONYASPOR HABERLERİ  | 05.01.2021 21:44 | Son Güncelleme

Konyaspor Teknik Direktörü İsmail Kartal, Galatasaray karşılaşmasında hakeme yoğun itirazdan dolayı kırmızı kartla oyun dışına atılmıştı. Kartal, maç sonunda yaptığı açıklamada 'hakeme küfür etti' iddiasına yanıt verdi.

İsmail Kartal'dan küfür açıklaması! ''Hayatımda hiç küfür etmedim''

Konyaspor teknik direktörü İsmail Kartal, Galatasaray karşısında aldıkları 4-3'lük galibiyetin ardından değerlendirmelerde bulundu.

"BEN HAYATIMDA HİÇ KÜFÜR ETMEDİM"

Maç sırasında gördüğü kırmızı kartı değerlendiren Kartal, "Ben antrenörlük hayatımda ilk defa kırmızı kart gördüm. Ben hakeme, "Niye hep rakip takımdan yana kullanıyorsunuz takdir haklarını, niye hep baskı altına alıyorsunuz oyuncularımızı?" dedim. Sehic aut atarken hemen baskı görüyor. Penaltı tekrar ediliyor. İlk devre faul yoktu, faul verdi. Az daha gol yiyorduk. Boş kaleye atamıyorlar. Ben hayatımda hiç küfür etmedim, kendime de küfür ettirtmedim. Ben yazıklar olsun dedim, kırmızı kart gördüm. Bunu hak etmedim. Biz de hastalıkla, sıkıntılarla mücadele ediyoruz. Taciz yok, hakaret yok. Bunu söylemem gerekirdi ama canımız yanıyor. Hakemler biraz daha duyarlı olsun. Hakemleri tamam koruyalım ama bu kadar da tercih haklarıyla ilgili bu doğru olmuyor. Biz bu kadar insanı burada temsil ediyoruz. 12-13 oyuncuyla maça çıkıyoruz. Onları ilgilendiren bir konu değil ama böyle bir şey oldu. Takdir hakkı onlarındır. Sonuçta kazandık. Bu kadar eksiğe, hızlı maç trafiğine, yorgun oyunculara rağmen disiplinle çok iyi mücadele ettik. Rakibi çok iyi analiz ettik. Haklı bir galibiyet elde ettik. Aramızda olmayan Konyaspor taraftarlarına bu galibiyeti armağan ediyorum" dedi.

"DAHA GÜÇLÜ OLACAĞIZ"

Futbolcularından övgüyle söz eden İsmail Kartal, "Oyuncularım çok disiplinli mücadele ediyorlar. Fiziksel değerler açısından 5-6 en iyi takımından biriyiz ama istediğimiz yerde değiliz. Hastalık sakatlıklar maalesef... Bunlar bizi maalesef zor duruma soktu. Yarım devre onu, 20 dakika onu bu şekilde maçı tamamlayabildik. Sakat oyuncularımızın aramıza dönmesiyle güçlü bir Konyaspor olarak yola devam etmek istiyoruz" şeklinde konuştu.

"DAHA İYİ YERDE OLMALIYIZ"

Konyaspor'un daha iyi yerlerde olması gerektiğini dile getiren İsmail Kartal, "Kaybettiğimiz Gaziantep, Başakşehir maçları... 0-0 penaltı kaçırıp kendi kalemize gol atıyoruz. Üstün oynayıp mağlup olduk. Gaziantep'i en az 2-0, 3-0 yenmemiz lazımdı. Bir karambolle yenildik. Ankaragücü'nü yenmemiz gerekiyordu, yenildik. Kaybettiğimiz maçlarda da oyun olarak üstündük. Hatayspor maçında 2-1 yenildik ama hakkı beraberlikti. Kafa kafaya oyundu. Biz istediğimiz oyunun, verdiğimiz mücadelenin karşılığını alabilsek daha farklı bir yerde olurduk" şeklinde konuştu.


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Okuyucu Yorumları 4 yorum
Fenerbahçenin has evladı.3 Temmuzun sabır taşı.Kisiligi adam gibi adam.Allah sana nice başarılar nasip etsin.kisi kendinden bilirmiş hocam bunlar akşam başka sabah başka ağızları alışmış küfür e yalana seni de kendileri gibi sanıyorlar
ismail hoca bu akşam hakemide yendi takımın kafanı huzurla koy yastıga tertemiz apak galibiyet kudursun renkliler
İsmail Kartal küfür etti mi bilmem ama yan hakem 6s nin yedek oyuncusu gibiydi.
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