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İsmail Kartal'dan maç sonunda eleştiri: ''Galatasaraylı oyuncular sürekli kendini yere attı''

24.12.2023 21:57 | Son Güncelleme:
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Fenerbahçe Teknik Direktörü İsmail Kartal, Galatasaray derbisi sonrası açıklamalarda bulundu.

İsmail Kartal'dan maç sonunda eleştiri: ''Galatasaraylı oyuncular sürekli kendini yere attı''

Fenerbahçe Teknik Direktörü İsmail Kartal, Galatasaray maçı sonrasında açıklamalarda bulundu.

"GALATASARAYLI OYUNCULAR KENDİNİ YERE ATTI"

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İsmail Kartal, "Baktık, ikinci yarı rakip takım oyuncuları sürekli kendilerini yere attılar. Zaman geçirerek oyunumuzu ve hızımızı kesmeye çalıştılar. Top 43 dakika oyundan kalmış, lig ortalamasının çok altında." dedi.

"DOĞRU TERCİHLER YAPAMADIK"

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Sözlerine devam eden Kartal, "Sonuçta bugün kendi evimizde kazanmak için mücadele ettik. Tüm planımız kazanmak üzerineydi. İlk devre daha ofansif oyuncuyla erken bir gol atıp maçı lehimize çevirmeyi planladık. İlk devre baktık ki Galatasaray'ın orta alanda etkinliğini gördük. İkinci yarı oraya İsmail'i aldık ve dinamizm kattık. Önde baskı yaptık, kazandığımız toplarla rakibi oynatmadık. Üçüncü bölgeye geçişlerle gol bulmayı hedefledik. Rakibe daha yakın oynadık. Topu birazcık daha oynamaya çalıştık, topun bizde kalmasını sağladık. Kanatlardan iyi ataklar geliştirdik. Birkaç pozisyon vardı. Gol olabilecek pozisyonlar vardı. Doğru tercihler yapamadık." açıklamasını yaptı.

İSMAİL KARTAL'DAN OKAN BURUK'A PENALTI YANITI

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Öte yandan İsmail Kartal, Okan Buruk'un penaltı sözlerine cevap verdi. İsmail Kartal, "Sacha Boey'un da atılması lazımdı" ifadelerini kullandı.

"KAZANAMIYORSAN KAYBETMEYECEKSİN"

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Kartal, "Çok iyi mücadele ettik. İki takım da bugün iyi mücadele etti. Kazanamadık. Kazanamıyorsan kaybetmeyeceksin. Sonuçta lideriz. Bu bir lig maçı. Uzun soluklu maraton. Daha çok maç var. Süper Kupa sadece tek maç ve bitecek. Oradaki maçta stratejiler farklı olacak. Fred'in aramıza dönmesi pozitif etki yaratacak. Tek maç üzerine planımız olacak." diyerek sözlerini noktaladı.

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