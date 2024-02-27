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İsmail Kartal'dan mağlubiyet sonrası açıklama!

Emre Şen Emre Şen Mynet Spor Servisi Sorumlusu
27.02.2024 23:42
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Ziraat Türkiye Kupası'nın son şampiyonu Fenerbahçe, bu sezon kupaya çeyrek finalde MKE Ankaragücü'ne 3-0 yenilerek elendi. Mücadelenin ardından konuşan İsmail Kartal'dan Galatasaray açıklaması geldi.

İsmail Kartal'dan mağlubiyet sonrası açıklama!

Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final mücadelesinde Ankaragücü ve Fenerbahçe karşı karşıya geldi. Başkent ekibinin 3-0 kazandığı mücadelenin ardından İsmail Kartal'dan açıklamalar geldi.

"BU SEZON HİÇ OLMAYAN BİR ŞEKİLDE TEPKİ GÖSTEREMEDEN KAYBETTİK"

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İsmail Kartal, "Biz buraya iddialı gelmiştik. Cengiz ile maçın başında bulduğumuz pozisyonu değerlendirebilseydik farklı olurdu. İstediğimiz gibi oyun ortaya koyamadık. Bu sezon hiç olmayan bir şekilde tepki gösteremeden kaybettik. Oyuncularımla içeride de konuştum. Hep beraber ders çıkarmalıyız. Sonuçta kaybettik." dedi.

GALATASARAY MAÇI YORUMU

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İsmail Kartal, "Dünkü maçta neler yaşandığını herkes biliyor. Ben bununla alakalı ne söyleyebilirim ki? Kamuoyunun takdirine bırakıyoruz. Biz penaltı kazanıyoruz herkes ayağa kalkıyor. Halbuki verilmeyen penaltılarımız da var aynı maçta." açıklamasını yaptı.

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