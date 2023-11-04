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İsmail Kartal'dan mağlubiyetin ardından taraftarı sevindiren açıklama!

04.11.2023 21:48 | Son Güncelleme:
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Sezona 10 lig maçında 10 galibiyet alarak başlayan ve Süper Lig tarihinde ’en iyi başlangıç rekorunun sahibi olan Fenerbahçe, Trabzonspor’a mağlup olarak bu seriyi bitirdi. Karşılaşma sonrası konuşan sarı-lacivertlilerin teknik direktörü İsmail Kartal, "2 gol atabildik ama olmadı. Rakibin zaman zaman oyun soğutması, santrfor üzerinden uzun topla atak yapma planı vardı ve biliyorduk. Elimizden gelenin en iyisini yapmaya çalıştık. Bundan bir ders çıkarıp, önümüze bakacağız" ifadelerini kullandı.

İsmail Kartal'dan mağlubiyetin ardından taraftarı sevindiren açıklama!

Trendyol Süper Lig’in 11. haftasında sahasında Trabzonspor ile karşılaşan Fenerbahçe, Trabzonspor’a 3-2 mağlup oldu. Teknik Direktör İsmail Kartal maç sonunda açıklamalarda bulundu.

"YEDİĞİMİZ 2 GOL BİZİ ŞOKE ETTİ"

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İsmail Kartal, "Maça iyi başladık, iyi de hazırlanmıştık. Tempomuz iyiydi ancak bir kere kalemize geldiler ve o da gol oldu. İlk yarıda rakip ceza sahasında 22 kez topla buluştuk. İkinci devrede ise yediğimiz 2 gol bizi şoke etti. Sonra maça ağırlık koyduk, üstünlüğü aldık." dedi.

"ELİMİZDEN GELENİN EN İYİSİNİ YAPMAYA ÇALIŞTIK"

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İsmail Kartal, "2 gol atabildik ama olmadı. Rakibin zaman zaman oyun soğutması, santrfor üzerinden uzun topla atak yapma planı vardı ve biliyorduk. Elimizden gelenin en iyisini yapmaya çalıştık. Bundan da bir ders çıkarıp, önümüze bakacağız." açıklamasını yaptı.

MAÇ SONUNDA MÜJDEYİ VERDİ!

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İsmail Kartal, "Milli arada hatta belki de Adana Demirspor maçında Djiku ve Fred dönebilir. Dönemezlerse Becao haricinde tüm oyuncularımız milli arada dönecek. Becao'nun durumu uzun sürecek." ifadelerini kullandı.

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