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İsmail Kartal'dan rakiplere gönderme! ''Kadıköy'e gelen yerden kalkmıyor''

Emre Şen Emre Şen Mynet Spor Servisi Sorumlusu
10.03.2024 21:55
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Fenerbahçe teknik direktörü İsmail Kartal maçın ardından konuştu. Kartal, "İlk devre istediğimiz topu oynayamadık ama bunun nedenleri var. Kadıköy'e gelen bütün misafirlerimiz birbirlerinden alışkanlık etti herhalde, yerde yatarak oyuncularımızın konsantrasyonunu bozuyorlar. Yerden kalkmıyorlar." dedi.

İsmail Kartal'dan rakiplere gönderme! ''Kadıköy'e gelen yerden kalkmıyor''

Fenerbahçe teknik direktörü İsmail Kartal maçın ardından açıklamalarda bulundu.

"ALIŞKANLIK OLMUŞ"

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İsmail Kartal, "İlk yarı istediğimizi futbolu oynayamadık. Çünkü son zamanlarda Kadıköy'e gelen bütün rakiplerimizde alışkanlık oldu. En ufak faulde yere yatıyorlar. Sürekli doktor ve sedyeleri sahaya çekerek oyun hızımızı yavaşlatıyor. Kadıköy'e gelen yerden kalkmıyor." dedi.

"DÖRDÜNCÜ HAKEME SÖYLEDİM"

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İsmail Kartal, "Bir oyuncu var. 4 tane faul yaptı. 4 faul yapan bir oyuncu sarı kart görmüyor. Bizim oyuncularımız ilk faulde hemen sarı kartla cezalandırılıyor. Bu sefer bizim oyuncularımız ikili mücadeleye daha tedirgin giriyor. 4. hakeme dedim ki, "Hocam sarı kart değil mi?" Hocam doğru ama oyunun başı." Kartın oyunun başı sonu mu olur? Biz futbol oynamaya çalışan takımız. Kuralı da yok. Gerçekten sakatsa tedavisini olsun. İnsan sağlığı her şeyden önemli. Sakatlanan oyuncu sedye ile dışarı çıkıp 1 saniye sonra oyuna giriyor. Bu nasıl sakatlık? O zaman başka bir şey var. Biz buna bir şey yapamıyoruz. Sürekli oyunu çirkinleştirerek bizim hızımızı kesiyorlar. Biz futbol oynamaya çalışan takımız." açıklamasını yaptı.

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