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İsmail Kartal: Puan ya da puanlarla dönmek istiyoruz

DİĞER SPORLAR HABERLERİ  | 19.11.2019 15:22 | Son Güncelleme

Çaykur Rizespor Teknik Direktörü İsmail Kartal, hafta sonu oynayacakları Yukatel Denizlispor maçıyla ilgili, "Hafta sonu için planlar yaptık. Denizli’den puan ya da puanlar almak istiyoruz” dedi.

İsmail Kartal: Puan ya da puanlarla dönmek istiyoruz

Süper Lig’in 12’nci haftasında deplasmanda Yukatel Denizlispor’un konuğu olacak Çaykur Rizespor hazırlıklarına Mehmet Cengiz Tesisleri’nde teknik direktör İsmail Kartal yönetiminde devam etti. Antrenman ısınma hareketleriyle başladı. Kondisyon çalışmalarıyla devam eden idman, pas ve taktik çalışmalarla sona erdi.

Çaykur Rizespor Teknik Direktörü İsmail Kartal, antrenman öncesinde basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. Milli maç aralarında uzun yolculuklarla ilgili sıkıntılar yaşadıklarını ifade eden Kartal, “Hafta sonu oynayacağımız maç hem rakibimiz, hem bizim açımızdan çok önemli bir maç. Milli takıma giden oyuncularımız var. Milli takım aralarında baktığımız zaman uzun yolculuklarda oyuncularımız ile ilgili ciddi sıkıntılar yaşamaktayız. O yorgunluklar antrenmanlarda sakatlıklara sebep oluyor. Şu anda da sakatlarımız var. Biz elimizde ki oyuncularla Denizlispor maçı hazırlıklarını sürdürüyoruz. İnşallah hafta sonu takım içerisinde bulunduğumuz yer itibari ile de oradan puan ya da puanlar almak için plan yaptık. Bu planlarımız üzerindeki hedeflerimizi tutturabiliriz’’ diye konuştu.

“ZAFER İLE DEVAM EDEBİLİRİZ”

Sakatlığı gerekçesiyle milli takım kadrosundan çıkartılan kaleci Gökhan Akkan ile ilgili bilgiler veren Kartal, “Gökhan ile ilgili doktorlarımız ile konuşuyoruz. Her gün bunu istişaresini yapıyoruz. Maç saatine kadar bekleyip göreceğiz. Oynayabilirse oynatacağız, oynayamazsa Zafer ile devam edeceğiz” ifadelerini kullandı..

“BOLDRİN’NİN SAKATLIĞI BİRAZ SIKINTILI”

Dün gerçekleştirilen antrenmanda ayak bileğinden sakatlan Boldrin’in durumunun ciddi olduğunu ifade eden Kartal, “Vetrih, Oğuz Kağan ve Boldrin’de sıkıntılar var. Boldrin’in sakatlığı biraz sıkıntı olacak gibi görünüyor. Biz sahaya 11 kişi çıkıp elimizden geleni yapacağız. Oyuncularımızda elinden geleni yapacaktır” şeklinde konuştu. (DHA)

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Anahtar Kelimeler:
ismail kartal Çaykur Rizespor Spor Toto Süper Lig Yukatel Denizlispor

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